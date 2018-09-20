涂醒哲批定期會緊接臨時會「綁住他」 蕭淑麗：真是笑話

2018-09-20 21:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會今年第4、5次臨時會，定於25日到10月4日召開，競選連任的民進黨嘉義市長涂醒哲發新聞稿質疑，臨時會後相隔10日又召開一個月定期會，質疑為「綁住他」、成就國民黨參選人黃敏惠，有政治性考量；無黨參選市長的市議會議長蕭淑麗反虧涂醒哲，當了近4年市長卻仍狀況外，真是笑話。

涂醒哲在新聞稿中指出，距11月24日投票日只剩60幾天，兩次臨時會及定期會就長達39天，而市議會不考慮他及議長蕭淑麗參選，還有競選連任的議員，將讓正常方式競選的參選人，無法跑選區拉票，建議定期會延後到投票日後舉行；外傳國民黨推動藍營參選人「競而不選」，質疑蕭淑麗意圖綁住他，以成就沒有被法定職務綁住的黃敏惠。

嘉義市議會下午發新聞稿回應，依「地方制度法」由地方立法機關召開臨時會跟定期會，議事日程依「嘉義市議會組織自治條例」，由程序委員會審定、送交大會討論決議定案，都依法行政，涂市長惡意曲解、指控，可能涉及違反「公務人員選舉罷免法」。

蕭淑麗受訪回應，議會議程都由跨黨派程序委員審定、大會討論議決，臨時會日程今天開第二次程序委員會才確認，定期會待下次程序委員會審定，程序都還沒完成，批涂「滿腦子選舉」。

黃敏惠針對議會開議、成就她等語痛斥，根本是假新聞、假議題，並質疑涂醒哲新聞稿為嘉義市府新聞科所發，恐涉及違反公務人員行政中立法。

市議會民進黨團幹事長黃露慧說，選舉歸選舉、開會歸開會，多數議員決議也是要尊重；民進黨議員蔡文旭認為，雖依法每年臨時會不得超過6次、每6個月開一次定期會，然而如無重大議案須討論，臨時會可延後開，比較彈性。