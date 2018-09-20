屏縣府與全聯合資「台屏農」 議員：總經理年薪也250萬？

2018-09-20 21:57

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府與全聯實業合資成立「台灣屏東農業國際運銷股份有限公司」（簡稱台屏農），議員批評，公司成立一年多來完全不受監督，財報與營運狀況均未向議會報告，公司總經理年薪也說不清楚。

根據經濟部資料，台屏農成立於去年2月，實收資本額5500萬元，屏縣府與全聯各投資2500萬元、台灣生活良好國際投資500萬元。

公司設有7席董事，屏縣府占4席，董事長為副縣長吳麗雪、總經理為徐文莉。

屏東縣議會今天進行農業處業務報告，國民黨議員唐玉琴質詢指出，縣府去年就和全聯合資成立公司，還花了2500萬元公款，一年多來營運狀況從未向議會報告，業務報告也隻字未提，是否有助屏東農產品行銷更是問號，這個公司根本是黑機關，完全不受監督。

農業處長黃國榮答覆說，成立台屏農是希望透過公司及專業經理人，向國內外通路拓展屏東農產品的商機。

唐玉琴質疑，縣府與全聯合資成立公司，難道屏東農產品只能在全聯賣，其他賣場通路都不要了，總經理年薪是否比照北農總經理250萬元？

黃國榮說，全聯本身就是國內重要通路，公司一年多來成功協助屏東鳳梨銷往中國，日本、香港、中東等市場也在努力。

至於總經理年薪，黃國榮說由董事會決定，確切金額則搖頭未回答。