「有你真好」！新莊博士的家重建 受災戶感謝蘇貞昌

「博士的家」都市更新會理事長李國民（右）贈送蘇貞昌「有你真好」圓型匾額，表達感謝。（記者何玉華攝）

2018-09-20 18:12

〔記者何玉華／新北報導〕921地震滿19年前夕，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發表「還好，有蘇貞昌」系列影片，首支「一起，找回家的路」紀錄影片，描述當年蘇貞昌帶領縣府團隊協助新莊「博士的家」受災戶重建家園的過程；「博士的家」都市更新會理事長李國民到場，除了觀賞影片，也贈送蘇貞昌「有你真好」圓型匾額，表達感謝。

李國民說，「博士的家」在921地震時建物倒塌，蘇貞昌第一時間率領縣府團隊進駐救災，13天不曾離開，搶救出190名受困民眾；事後，縣府設立單一窗口，協助住戶處理重建事務，主動提出第一宗集體消費訴訟，最後重建「民安領航」社區，是災後少數獲得巨額賠償、最快完成重建的社區。

蘇貞昌致詞時感慨說，災難來的時候，沒有人逃得掉，也只有在這個時候，才能證明一個首長、團隊是不是有用心、有能力；當時，「博士的家」受創比台北市嚴重，但救出的人更多、重建也最快。

蘇貞昌強調，選舉是件嚴肅的事情，選出來的市長不只要興利除弊，還要面對不同時候發生各種狀況的應變能力，新北市400萬人口，需要有用心、會關心的團隊來為大家做事；蘇貞昌競選辦公室指出，系列影片由蘇貞昌團隊拍攝製作，除了博士的家重建，還包括鶯歌老街再造、SARS危機處理與貢寮海洋音樂祭等主題。