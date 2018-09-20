總統接見周大觀全球熱愛生命獎章得主：傳播給世人正面能量

2018-09-20 21:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「財團法人周大觀文教基金會第21屆全球熱愛生命獎章」得主一行，肯定周大觀基金會舉辦「全球熱愛生命獎章」，傳播給世人正面能量，也由衷推崇所有得獎者，用不服輸的骨氣、熱情和勇氣，克服生命難關，成為世人最好的典範。

總統致詞時首先感謝周大觀基金會，每年都透過「全球熱愛生命獎章」的表揚，把最積極向上、最鼓舞人心的正面能量傳遞出去，散播到世界的每一個地方。她也感謝得獎人來到台灣及總統府，分享自己的故事，讓更多人都可以感染到他們對生命的熱情。她向所有的獎章得主及親友，致上最高的敬意。

總統指出，周大觀基金會成立21年來，已凝聚全球超過43萬志工的努力，表揚400位「全球熱愛生命獎章」得主。今（2018）年一共有18位得主，憑著樂觀與意志力，勇敢克服難關，突破自我的極限，完成許多不可能的任務。

更令她敬佩的是，很多得主不只突破自己生命的限制，也挑戰了社會既有的框架，進一步為社群帶來許多改變。「面對生命的難題，你們都有不服輸的骨氣。感謝你們用熱情和勇氣，成為世人最好的典範。」

總統以在場曾擔任哥倫比亞參議院國際外交委員會主席的璜曼努爾葛藍主席為例指出，即使他父親不幸因反毒反貪而遭到殺害，葛藍主席仍不懼惡勢力威脅，勇於站在第一線，繼續推動反毒扶貧的工作，這樣的勇氣和決心，令人非常欽佩。

總統進一步舉例指出，來自烏克蘭的輪椅模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯 ，從小行動不便的她，立志要成為模特兒，經歷幾百次的試鏡，屢敗屢戰，終於成為烏克蘭第一位身障模特兒，挑戰了既有的框架，也重新定義了美麗。

總統也說，得主們有很多不同領域的貢獻和成就。有的人在非洲創立許多小學，有人在印度開設孤兒院照顧許多貧童，有些人克服身體和心靈的障礙，在音樂、藝術、文學方面都有傑出的成就。相信所有了解得獎者故事的人，一定會感染到他們的熱情，也會對自己的人生及生命，產生許多不一樣的想法。

隨後，總統和與會者共同欣賞獎章得主、手工銅鑼師兼藝術家吳宗霖，帶來悠揚動聽、具「福爾摩沙之音」美稱的銅鑼樂表演，並以熱烈掌聲肯定他對生命的熱情與堅持。

「第21屆全球熱愛生命獎章」得主一行50餘人，由「周大觀文教基金會」創辦人周進華、董事長郭盈蘭等陪同，前來總統府晉見總統。