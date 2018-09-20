921大地震明天19週年 總統將視導國家防災日演練

2018-09-20 20:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕明天是921大地震19週年，總統蔡英文明日將於松山機場發表國家防災日談話，並視導內政部大規模震災消防動員演練。據了解，內政部依據科技部山腳斷層發生6.6級強震之模擬與災損推估結果，將於明天辦理動員演練，軍方也將支持出動C130運輸機、軍卡投入演習。

本次演練項目為，派出2架C130運輸機和5部軍卡，載運台南市、高雄市、屏東縣、台東縣消防特搜共61名、搜救犬3隻及相關搜救裝備器材至松山機場，轉往各救災據點，展現內政部、國防部、科技部的跨部合作整合。

內政部今日部務會報也由消防署報告「107年國家防災日相關活動」，內政部長徐國勇表示，明天是9月21日國家防災日，為記憶921大地震對台灣的影響，內政部縱向整合防救災作業時序，橫向整合中央部會、縣市政府，共同辦理防災週宣導活動、全國防空警報系統發布海嘯警報試放演練。

內政部並指定，電視頻道播放重大災害緊急訊息演練、全民網路地震避難演練、大規模地震消防救災方案演習等，透過密集演練，提升全民地震防災能力。

內政部統計，921集集大地震造成2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷、房屋毀損10萬餘戶的嚴重災情，為記取天災無情教訓，及提升地震防災應變能力，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」，以國家層次推廣地震避難智能，提升全民防災意識與應變能力。

內政部表示，國家防災日當天早上9點21分，中央氣象局將發布地震模擬演習簡訊，民眾收到簡訊時，請記得演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命3步驟，並試走避難路線。

內政部說明，當天9點59分至10點01分，將於公視、原民台播出2分鐘的防災訊息測試影片，各有線電視台亦將自動切換頻道到公共電視台，並播出災害模擬演習訊息，讓國人能透過電視迅速收到即時災害訊息。

內政部提醒，本次演習依公共政策網路參與平台建議，應用警報音、播報說明及警訊字幕等方式呈現，相關警報防災訊息純屬演習，勿因太擬真而驚慌。

此外，內政部以科技部模擬山腳斷層南段錯動，造成規模6.6震災為情境，辦理大規模震災消防救災動員演練。

明日在9點21分，當中央氣象局發布演練訊息後，將動員於救災單位於北市花博園區、動物園，板橋第一運動場、頭前運動公園、三重區體育館、板樹體育館、錦和運動公園及桃園體育大學體育館停車場等地，開設8處救災支援集結據點。

內政部說明，演練項目包括動員集結、救災據點開設、支援部隊進駐救災據點、單點災害搶救、中央災害應變中心前進協調所開設、建立救災據點與災害應變中心緊急通訊、民間通信業者行動基地台建立救災據點臨時通訊、救災人員後勤供應及災害應變中心與救災據點視訊等9項。