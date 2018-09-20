領中國居住證擬限縮公民權 吳敦義：不要魯莽做這種決定

2018-09-20 18:07

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府打算針對取得中國大陸居住證的台灣人民，予以限縮公民權力，國民黨主席吳敦義今天下午受訪時呼籲，不要魯莽做這種決定，政府應該好好與台商商量，如果台商要取得對岸的居留證，如果對岸有提供什麼樣的權利，就不能重複享有那種權利，如果只是可以在對岸居留，就近照顧事業，政府何必剝削他們的基本人權？

吳敦義並說，國內如果是對取得對岸居留證的國人做登記，他覺得並不過分，但不要妨礙任何在國內的權利，如果這些人在中國大陸有居留證，但沒有投票權，就不會有主權的問題。

吳敦義說，「他那個居留只不過就是登記說我是台商，居住在那裡，他並沒有變心，也不是兩邊都行使投票權，當然可以做登錄，但不要他在大陸有登記，就取消投票權或居住權力，我覺得這個不要這麼魯莽做這種決定，應該好好跟台商商量。」

吳敦義建議蔡政府，可以考慮跟台商談，「如果要取得大陸的居留證，他到底給你什麼權利，不能重複享有那種權利，如果他只是居留，只是可以在那裡睡，就近照顧台商事業，何必剝削他基本人權，他並沒有在大陸去選什麼東西，選他的公職當然就不行。」

他還說，政府最好的方法就是與台商討論，可以利用每年的春節、端午節、中秋節等三節與台商協會的朋友溝通商量後再決定，不要隨便剝奪台商的基本人權。