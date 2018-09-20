賴揆與綠委會商 決推國安修法5案、優先法案116案

2018-09-20 16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院明天將開議，行政院長賴清德將赴立院進行施政報告並備質詢，賴揆今天與民進黨立委會商立院新會期優先法案，敲定優先法案116案，其中更有41案列為「最優先法案」，其中國安方面的最優先法案就有5案，行政院有4案，包括重罰中資違法來台投資的兩岸條例等修法，民進黨立委鄭運鵬有1案，政院與民進黨團將共同支持鄭運鵬的防止營業秘密外洩中國、偵查中機密2度外洩的「營業秘密法」修法。

會中也會商賴揆將赴立院的治水專案報告，對於國民黨團因抗議近來促轉會前副主委張天欽「打侯論」的失言風波，將杯葛賴揆明天的施政報告，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，賴院長很想上台向人民報告，我們還是呼籲在野黨理性看待相關的議題。

違法中資 最高可罰2500萬元

行政、立法協調會報今天會商新會期優先法案，有關國安方面的修法，政院將推出的修法版本有4項，都列為「最優先法案」，1是推出政院版兩岸條例修法，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰2500萬元；2是因應中國居住證新規範的兩岸條例修法；3是已提出的兩岸條例修法，明定退休高官與退將赴中參加政治性活動管制15年的規範；4是立院上會期已提出管制涉密退離職人員出境年限的「國家機密保護法修正草案」。