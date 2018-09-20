反深澳影片遭質疑 侯辦：經部宣傳離岸風電機組也非台灣

2018-09-20 17:23

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜19日發表「同一片天空」影片，表達反對深澳燃煤電廠的立場，但影片中，不只排放黑煙的煙囪，被台電指出是移花接木，在臉書也出現多張照片對照，指侯友宜的廣告影片內容跟台灣無關，是以不到2萬元的價格向國外影片庫購買。

侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，使用的是購買版權的國外影片內容，台電大動作攻擊一部合法的影片，民意代表沒有站在人民關心健康的立場，還成為台電打手，對此表達譴責。賴冠群也質疑，經濟部離岸風電的宣傳影片「又見海風」，影片中的離岸風電發電機組也不是台灣的機組，按這樣的邏輯，難道中央對離岸風電的政策，也是欺騙國民嗎？

民進黨新北市長參選人蘇貞昌對此認為，侯友宜團隊用假資料拍廣告，侯友宜親自發表，他要親自說清楚，不能再躲；侯友宜對此質疑跳針回應「影片內容很清楚」，競選辦公室新聞組副組長徐維遠則諷刺說老縣長「淪為台電的應聲蟲」。

但一張擷取侯友宜影片與國外販售的影片對照的圖集，在臉書流傳，被指「侯友宜的反深澳電廠影片，所有污染影片都來自外國素材」，還有指控侯友宜抹黑台灣好便宜，滿滿造假來源，都是跟台灣無關，是花不到2萬元從國外買來的。

畫面中的海灣排污，被指是以色列的阿什杜德海灣漏油；輪船漏油是加拿大不列顛哥倫比亞省輪船；黑煙工廠則是俄羅斯最大鋼鐵工業中心:馬格尼托哥爾斯克。