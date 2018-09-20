侯友宜挨批「性平學分不及格」 侯辦：未來發言會更謹慎

2018-09-20 18:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市綠營議員參選人張維倩、戴瑋姍今天召開「公然性騷擾！性平學分不及格！」記者會，批評國民黨新北市長參選人侯友宜不應以「長相不安全」、「和幼齒交朋友」調侃年輕女性，輕浮言行形同公然性騷擾，應該向社會道歉。侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說，共乘是當天政策記者會的主題之一，侯友宜的原意及前後語句，是說明女性出門，擔心的就是人身安全問題，對於外界的建議、批評，侯友宜及團隊會持續學習，未來也會更謹慎注意，但也希望競選對手，不必刻意操作。

張維倩說，侯友宜曾督導新北教育、社會局處7年，自己性平觀念卻不及格，她和戴瑋姍呼籲市民用選票讓侯友宜學會尊重女性，戴瑋姍說，在國際上「#MeToo運動」如火如荼，就是要揪出隱形受害者，不要再有下一個性騷擾受害者，侯友宜公然性騷擾的不恰當言論，顯示他欠缺性別平等的觀念。

張維倩指出，自己是兩個女兒的母親，當她聽到侯友宜想推動社區共乘，卻以「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」做為推動共乘的理由，站在父母的立場，她認錯這種發言相當不妥，侯友宜的性平學分根本不及格。

張維倩批評，面對外界的質疑，侯友宜竟以自己「憨慢說話」來硬拗，明明是騷擾而不自知，面對新北市廣大的女性市民，連基本的尊重都沒有，談何婦幼服務與福利？