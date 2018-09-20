侯友宜反深澳競選影片 被爆花錢買國外畫面混淆視聽

2018-09-20 17:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新北市長選情激烈，立法院民進黨團今天召開記者會，黨團幹事長李俊俋表示，國民黨不斷用假民調、假政策恐嚇台灣人民，連侯友宜的政策影片「深澳環保影片-天空篇」都是假的，要求侯友宜說明、道歉，並且將影片下架，否則就是欺騙新北市選民，希望侯友宜不要又把責任推給幕僚。

國民黨新北市長參選人侯友宜陣營19日推出第一支影片「同一片天空」，出現一根根排放黑煙的煙囪。

民進黨立委王定宇表示，大家可以好好來討論公共政策，但不可以用假資料、假畫面來混淆視聽，侯友宜這樣一個當過警政署長的人，竟然拿假資料做競選影片。

王定宇指著侯友宜的影片截圖說，侯友宜的影片中出現的畫面分別是以色列阿什杜德海灣漏油畫面、加拿大大不列顛哥倫比亞省輪船漏油畫面、以及俄羅斯的馬格尼托哥爾斯克鋼鐵中心，這3支影片在網路上可以分別花179、179、199元美金買到授權使用，一共大約2萬元台幣，「你的誠信只值2萬元嗎？」。

李俊俋也補充，如果侯友宜使用這3支影片但沒付錢，恐怕還涉及違反著作權問題。國民黨從韓國瑜的成大假民調，到侯友宜的深澳假影片，什麼都是假的。

國民黨籍高雄市議員許崑源日前指出，有一份成大民調顯示，高雄市長選舉中，韓國瑜勝陳其邁1％，但成大否認曾經做過這份民調。