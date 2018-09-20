大巨蛋都審會審4小時 交通、容留人數全無共識

2018-09-20 15:57

〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋今年睽違2年9個月再度進入台北市都市設計審議委員會大會，遠雄與台北市府針對交通、容留人數及建築技術規則交鋒，然而經過4個小時審議，雙方幾乎無任何共識，因此都發局裁示遠雄針對都審會問題提出詳細說明，並安排2週後再審查；遠雄則說將會盡速配合。但當地里、新仁里長吳建德對於會議沒有結論極度不諒解，痛批大巨蛋繼續停滯不前，就是對不起居民。

吳建德會中不斷插話，影響會議進行，既使林洲民多次出面制止，里長仍然暢所欲言。他稱，自己的發言時數可以加總的話，他代表4、5千位居民，可以講1萬5千分鐘，並說自己是「鄉下人不懂禮數」，表示自己心急，認為大巨蛋未來要引進那麼多人將會衝擊里內交通、環境。

都發局報告指，大巨蛋的防災避難模擬人數應為「59833+X」，也就是環評引進人數的59833人為基礎，再加上園區可能停留人數（X）

都發局長林洲民解釋，根據最高法院裁示，環評引進人口數為59833人，而去年大巨蛋通過台灣建築中心的防火避難人數為13萬7千人。但他認為2個數字差異過大，都審會須等遠雄提出明確防災避難模擬人數才可正式審議。

然而遠雄建設總經理湯佳峰認為，環評、容留、避難人數互不相關，而大巨蛋過去已經過多次的安全驗證，也從來沒有透過電腦模擬，若都審會堅持要電腦模擬，就應該由都審會提出適用通案標準。

都發局報告指，大巨蛋的防災避難模擬人數應為「59833+X」，也就是環評引進人數的59833人為基礎，再加上園區可能停留人數（X）

都發局長林洲民解釋，根據最高法院裁示，環評引進人口數為59833 人，而去年大巨蛋通過台灣建築中心的防火避難人數為13萬7千人。但他認為兩個數字差異過大，都審會須遠雄提出明確防災避難模擬人數才可正式審議。

然而遠雄建設總經理湯佳峰認為，環評、容留、避難人數互不相關，而大巨蛋過去已經過多次的安全驗證，也從來沒有透過電腦模擬，若都審會堅持要電腦模擬，就應該由都審會提出適用通案標準。

而遠雄報告時也提到針對「59833+X」，根據過去歷次報告，翻出園區可能停留人數可能為13733人，因此合計73566人，詢問是否符合都審會標準。

當林洲民頻頻追問湯佳峰是否遠雄就是認為73566人是否等同未來大巨蛋營運人數，也將依此當作防災避難模擬人數，湯則否認，說是由遠雄依據自己對於法律見解所推估的數字，並指法律上並無針對「園區可能停留人數」有定義，並非就是提送73566人。

但這樣的解釋讓都審委員紛紛說審不下去，表示如果遠雄無法提出具體的審議數字，那麼接下來審議大家也不過是在「聊天」。數位委員也說，大巨蛋要送多少人數屬於「申請人制」，必須由遠雄自行提出，而不是由委員幫忙想辦法。

遠雄則表示，目前尚無法計算大巨蛋園區營運時的人數，但也坦言依照不同的法規計算，恐怕不會是環評引進人數59833人。但環保局副局長蔡令儀直說，59833人就是環評對於大巨蛋園區建築內的限制人數，如果未來營運時建築內人數超過，就是開罰30萬到150萬元，且可按日連續處罰或要求停止營業。

另外一方面，台建中心於2016年審議時，就要求遠雄57輛大客車需要於地面層上下客，遠雄去年重新遞件時，提出要讓旅客在大巨蛋基地北側下車，在松菸文創園區北側倉庫上車；但文化局認為倉庫有使用需求，不同意遠雄使用；遠雄後來將上車地點改為忠孝東路旅館棟旁。

遠雄今天解釋，大巨蛋園區與一旁的松菸文創園區同屬一宗基地，建照都是一樣的，因此如果車子停到松菸倉庫北側沒有委員所認為的「基地外上下客」問題。遠雄也指，預估1年會停滿57輛大客車時間只有大型法會及企業年會，1年預估指有8天，應可透過交通管理解決。

然而林洲民與委員王俊雄反駁，遠雄不應擅自決定基地大小，認為若遠雄認為交通上應為整塊基地，那麼都審範圍跟逃生避難時也應比照辦理。王俊雄也說，1年只有8天停滿大客車，不符合大巨蛋未來交通狀況，認為遠雄說法無法說服都審會。

而雖然會議中並無多加討論到建築技術規則97條及127條，但林洲民仍認為兩條技術規則是涉及防火避難，所以還是可以納入都市防災討論。林認為大巨蛋一年有6成是體育活動，4成是非體育活動，因此不應該只申請體育館，也虛遵循演藝場所法規，因此不符合建築技術規則，也不同意遠雄把單次活動申請當成未來巧門，強調「都發局不打假球。」

遠雄發言人楊舜欽說，大家對於法規認知不同。他說，「59833+X」是都發局所發出，首先，法律上沒有要求大巨蛋須電腦模擬，而如果真的要模擬，都發局應該先定義出參數。他說，73566人是依照遠雄的理解去計算，那麼都審會提出來的基準是甚麼？