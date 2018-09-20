新竹縣再傳賄選案！竹縣尖石鄉一女性村長參選人坦承賄選

2018-09-20 15:36

［記者洪美秀／新竹報導］年底選戰逼近，新竹地檢署查察賄選履有斬獲，再查出竹縣某村長參選人涉嫌賄選。新竹檢方表示，尖石鄉李姓村長參選人及丈夫，涉嫌以每桌4500元價格宴請30名選民，爭取投票支持勝選，19日已將相關人等帶回偵訊，李及丈夫坦承賄選，檢察官諭令交保，並持續追查其餘不法事證。

檢方指出，37歲李姓參選人在山上務農，先生為公車司機，李女因認為原來的老村長已做這麼久，有希望年輕人出來參選村長的想法，因此投入村長選舉登記。

檢警調查，李姓村長參選人今年7月間，在橫山鄉一間餐廳擺3桌公開宴請選民，每桌不含酒和飲料就要4500元，李還逐桌敬酒，藉此尋求與會者投票支持他當選。

新竹地檢署檢察官黃翊雯獲報，指揮新竹縣刑大、橫山分局、新竹市調查站、新竹縣調查站組成專案小組，經深入分析及調查，19日傳喚李及太太，連同受招待選民等30人，依違反《選罷法》究辦。

李姓參選人向警方供稱，會請客只是想給大家好印象，不知道這樣已構成賄選，還反問警察「我在登記前請的也算嗎？登記後我都沒請了！」

檢方指出，李及丈夫坦承藉由餐會方式尋求選民支持，要求投票支持他當選村長，檢察官訊後認定無羈押必要，諭令分別以5萬元及3萬元交保，這已是新竹縣10天以來第3起賄選案，其中2件都發生在尖石鄉。