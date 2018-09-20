推動西拉雅正名運動 關鍵人物是小英總統

南市民族事務委員會分享推動業務成果。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-20 15:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕西拉雅族正名運動歷經20多年艱辛之路，在台南市政府及西拉雅族親的共同努力下，終於獲得行政與司法雙重的肯認。南市民族事務委員會主委汪志敏今日分享業務成果時表示，若沒有總統蔡英文支持認同，正名運動之路將會更漫長遙遠！

汪志敏說，行政院長賴清德在台南市長任內成立西拉雅推動會，以及萬志雄長老帶領族親們鍥而不捨的努力，包含行政訴訟、40多場台南、跨縣市及全國平埔族群正名高峰會正名會議及行動、出版正名專書等多重管道進行，先從地方認同做起。

汪志敏說，當時的「賴市長」也清楚知道，正名運動不僅是政策推動，也代表政治價值的取向，若1個政府領導者沒有如此政治態度與價值，做再多努力也是枉費，因此2015年總統競選時，西拉雅族親們就提出訴求，支持任何一組有這樣清楚立場的候選人，結果只有總統蔡英文列為競選政見，支持平埔族群西拉雅族也是台灣原住民族、這片土地的主人。 因此，中央也進行《原住民身分法》修正草案，另增「平埔原住民」身分別，行政院也於去（2017）年8月17日通過，目前立法院正在審議中。

汪志敏並表示，除了從立法行政著手之外，西拉雅族親提出行政訴訟，原本「節節敗退」，直到今（107）年5月4日最高行政法院於判決西拉雅原住民身分：「上訴有理由，原判決廢棄，發回高等行政法院」，終於在司法途徑上首次獲得認定，也幸好是有政府的原住民政策突破在先，否則法律訴訟更加難，希望有朝－日能夠如願爭取西拉雅族成為台灣第17個法定原住民族。

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