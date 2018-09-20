台灣人申請居住證 張五岳：會被當成中國公民

台灣學者表示，中國政府推行居住證並不是陰謀，而是「陽謀」，在中國工作的台灣人雖會更了解中國政策，卻不一定會改變國家認同。（歐新社）

2018-09-20 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府從9月起開放港澳台居民申請居住證，中方聲稱在開放10天內就有超過2.2萬名台灣人申請。台灣學者張五岳表示，中國政府推行居住證並不是陰謀，而是「陽謀」，雖然在中國工作的台灣人雖會更了解中國政策，卻不一定會改變國家認同，不過，他也提醒，領了居住證後，就被當成中國公民。

據《BBC》報導，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，目前保守估計有60萬至70萬名台灣人在中國就學、就業。他認為中國政府推行居住證的目的不是陰謀，而是「陽謀」，中國推動兩岸社會經濟融合，再朝著兩岸一家親走向和平統一，中國甚至準備將台灣民眾當成大陸居民。

應注意居住證申領辦法第15條和第19條

報導引述張五岳的提醒，「享有權益，當然也要承擔一些義務，」應該特別注意中國國務院《港澳台居民居住證申領發放辦法》中的第15條和第19條。

台灣居民居住證與台胞證不一樣

這項辦法的第15條第三點提及，「可能對國家主權、安全、榮譽和利益」的情況下，居住證會由簽發機關宣布作廢。

張五岳認為這方面涉及國家主權和安全的議題，他說，你這樣看也很清楚，你領居住證，對於大陸國家主權和安全的議題上，理論上也不該有不同看法。而從大陸角度來看，居住證和台胞證很不一樣的事。居住證很清楚界定，這是中華人民共和國台灣居民居住證，與台胞證不一樣。

第19條規定明確將台灣人當成中國公民

至於第19條定義「居民」：「港澳居民是指在香港、澳門特別行政區定居且不據有內地戶籍的中國公民；『台灣居民』是指在台灣定居且不具有大陸戶籍的中國公民。」張五岳則說，這條規定很明確將台灣人當成中國公民。

不過，張五岳認為，在中國工作的台灣人雖然更了解中國政策，但不一定會改變其國家認同，他直言這是兩回事。目前也沒有明顯證據看出，台灣青年在到中國交流或工作，就徹底改變政黨或是國家認同。