國民黨號召婦女 為陳學聖衝刺選情

國民黨桃園市長參選人陳學聖搶攻婦女票，今天上午舉行「2018女力向前愛在藍天」婦團志工挺聖後援會成立大會。（記者許倬勛攝）

2018-09-20 14:27

［記者許倬勛／桃園報導］選戰倒數60多天，國民黨桃園市長參選人陳學聖搶攻婦女票，今天上午在中壢區龍和大飯店舉行「2018女力向前愛在藍天」婦團志工挺聖後援會成立大會，陳學聖再以「花大錢做小事」為例，抨擊鄭文燦施政不彰，對於另位對手楊麗環，陳學聖則說藍天白雲志工團的婦女都已回歸藍營，不再聽命於她，因此不足為懼。

今天的活動吸引逾1500名婦女志工參加，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、國民黨婦女部主任柯志恩、立委呂玉玲、蔣萬安及同黨10多位市議員也前來助勢，蔡令怡以正統「藍天志工團總團長」身分，授予陳學聖「韌性」戰旗，意味與楊麗環劃清界線。

陳學聖表示，自楊麗環決定脫黨參選那一刻，就與國民黨再無瓜葛，不再具藍天白雲志工團長身分，且志工團的核心價值與人員，都流淌著國民黨的血液，全數回歸藍軍陣營，因此楊麗環根本不足為懼。

陳學聖稱藍營聲勢看漲，特別在前任縣長吳志揚點頭出任競選總部主委後，對於年底選戰加分許多，吳志揚可輕易點出市政盲點與開闢議題，無疑是如虎添翼。

楊麗環登記參選後，今首度來到桃園南區活動，市長鄭文燦今日的公開行程也在南區居多，三方陣營有互別苗頭之勢，各自拉抬己方聲勢。