參選人搞「深喉嚨」 踢爆恆春公所主祕公務車私用

鄭文龍踢爆恆春鎮公所主祕王崇信公車私用。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-20 14:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這屆恆春鎮長選舉共5人參選，除了現任鎮長盧玉棟及縣議員張榮志穩紮穩打，其他候選人近日頻頻透過各種管道拉抬知名度，除了律師張怡經常在網路上討論公共事務，另名參選人廚師鄭文龍則塑造「深喉嚨爆料」形象，今踢爆恆春鎮公所主祕王崇信公車私用；但恆春鎮公所回應，主祕一切依公務使用，經得起檢驗。

鄭文龍除了再次批恆春鎮公所全民摸彩的荒謬違法，也帶著一名女性爆料「深喉嚨」，由支持者舉著「主任秘書王崇信，公車私用」、「地下鎮長王崇信，公車私用好威風」，痛批恆春鎮公所主秘王崇信開著公務車上班、下班，開著公務車去辦私人的事情，根本視法律於無物。

「公務車只能公務使用，買彩券算什麼公務？」鄭文龍說，王崇信公務車就放在住宅的車庫，長期以來，王主祕對公務車都是如此使用，甚至開公務車去買彩券、去餐廳會晤友人，「公務車公用」是每個公務員都知道、也必須遵守的規定，王崇信是否涉及公務員貪瀆，將請檢調單位調查。

對於鄭文龍的指控，恆春鎮公所強調，這輛公務車依規定申請由主祕保管使用，爆料者內容都是鎮長指派公務行程途中，經得起外界檢驗，「，一切依規定使用，其他細節不予回應。」

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