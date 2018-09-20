避貿易戰砲火 外交部鼓勵台商轉移生產基地到友邦

2018-09-20 14:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中貿易戰持續升溫，雙方已對彼此加徵兩輪關稅，讓在中國的台商憂心忡忡。外交部今天對此表示，台商尋找生產基地是目前熱門議題，就我方了解，有台商正在評估移動到中南美洲等地的我國友邦生產，不僅有地緣利益，也能保護經貿利益。外交部也積極鼓勵台商全球布局。

美中貿易戰持續升溫，川普政府週一宣布對中國2000億美元商品加徵10％關稅，中國也於週二晚間宣布對600億美元美國商品加徵10％或5％關稅。為避免砲火波及，媒體報導我台商包括廣達、仁寶、台達電和中磊等台灣科技大廠，紛紛掀起返台擴廠熱潮。

外交部國經司長葉非比今天出席例會，回應提問時說，的確台商重新尋找生產基地，是現在很熱門的議題，更是對台商生存發展很重要的議題。葉非比說，昨天和友邦經貿代表團討論時，對方也提到此事，並表達希望能夠有台商考慮從中國轉移生產基地到這些友邦國家。

葉菲比說明，台商轉移基地的利基在於，因許多台商主要出口貨品到美國，如果可以移動到鄰近美國的中南美洲友邦生產，有些友邦和美國有關稅優惠，不只是地緣接近、也是對經貿利益的保護。葉非比說，這個狀況下，我方積極鼓勵台灣廠商在全球佈局的狀況下轉移生產基地到友邦，我方也了解到有些台商正在做這樣的評估。

葉非比於業務報告中也說明，外交部結合世界台商力量，全力推動經貿外交。未來外交部將持續就政府「5＋2產業創新計劃」、新南向政策、拓展國際空間與撰擬「台商經貿投資白皮書」等項目，與台商強化合作。