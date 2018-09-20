民進黨公布台南市長選舉民調 黃偉哲領先

黃先柱（右）表示，林義豐、高思博才進入死亡交叉。（記者邱灝唐攝）

2018-09-20 13:57

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部今日公布由黨中央所做的市長民調，黃偉哲以39.9%領先高思博、林義豐的14.7%和14.6%。市黨部主委黃先柱表示，近來假民調太多，所以才公布黨中央所作民調。

黃先柱表示，先前有一份民調是韓國瑜勝過陳其邁1%，但後來也被成大否認，而且高思博陣營宣稱「黃高」將死亡交叉，如今看來應該是「高林」2人；黃強調，許多民調就像報明牌一樣，只有結果沒有詳細內容，只為了政治操作。

對此，高陣營回應，高思博的律師性格就是有一分證據說一分話，絕不會以假亂真，根據內部最新民調，黃偉哲在台南的支持度的確已經由黨內初選時的50%腰斬至22.9%，高思博支持度則為19.0%，雖然上升幅度不快，但與黃偉哲之間的差距不到4%，也是不爭的事實。

不過，除了關注藍綠雙方的攻防，這份民調也列出6月初的數字，黃偉哲從當時的40%變為39.9%，讓人好奇是否3個月來的造勢活動，全都被8月底的水患沖銷，尤其在總統蔡英文、行政院長賴清德都南下輔選的情況下，民調僅持平。對此，黃先柱解釋，民進黨在溪北的支持度於天災過後反而更高，因為事後處理妥善，且國民黨的操作和「老天有眼」都引起鄉親反感，因此，不降反升，只是東區、南區、安平區（立委第四選區）的支持度有下降，所以才呈現持平的態勢。

這份民調調查日期為9月13至14日，完成數為1259名20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8%。