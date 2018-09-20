立法院新會期 國民黨推減碳無煤家園等22項優先議案

2018-09-20 13:54

〔記者施曉光／台北報導〕立法院新會期明將開議，國民黨將推出22項優先推動議案，其中配合該黨今年選舉推動「反空污」公投提案，將力推「減碳無煤家園推動法」，明定中部火力發電廠常態降載4成，退回中部火力發電廠許可證展延，刪減購煤預算，以及啟動燃煤除役。

有趣的是，由於前促轉會副主委張天欽爆發「東廠說」爭議，立法院國民黨團幹部日前還公開主張廢除促轉會，但國民黨團自己所提的優先法案之一「轉型正義及促進人民團結與和解條例草案」，卻要求促轉會要獨立行使職權，並明定促轉會推動轉型正義時程及順序，與先前要求廢除促轉會的說法自相矛盾。

此外，為凸顯對慰安婦議題的重視，國民黨團也將推動「恢復慰安婦名譽及賠償條例草案」，明定要設立慰安婦人權紀念基金會、慰安婦人權紀念日。

國民黨22項優先推動議案包括食品安全衛生管理法修正草案、減碳無煤家園推動法草案、環境影響評估法修正草案、廢棄物清理法修正草案、勞動基準法修正草案、跟蹤騷擾防制法草案、長期照顧保險法修正草案、農保法修正草案、天然氣事業法修正草案、再生能源發展條例修正草案、集遊法修正草案、兩岸協議監督條例草案、公投法修正草案、政府控制事業與團體管理條例草案、財政紀律法草案、財政收支劃分法修正草案、所得稅法修正草案、恢復慰安婦名譽及賠償條例草案、轉型正義及促進人民團結與和解條例草案、私立大專校院轉型及退場條例草案、108年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計劃特別預算案。