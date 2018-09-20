假新聞難定義 行政院：將續推即時新聞澄清

2018-09-20 13:08

〔記者李欣芳／台北報導〕府院黨高度關切假新聞擾亂社會秩序與安定，行政院祕書長卓榮泰昨天在民進黨中常會報告，行政院5月在官網成立「即時新聞澄清專區」後，共發現712則假新聞，平均每月多達180則，已全面影響國家安定，不過行政院當晚澄清，澄清專區成立後，共查獲503筆爭議訊息，並向各界致歉。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天坦言假新聞很難定義，不過，政院將繼續推動即時新聞澄清專區。

Kolas今天中午在行政院院會後的記者會受訪表示，政府說明政策是義務，未來各機關會如果看到疑似人民有誤解的資訊，一定要即時澄清 這是無誤的，行政院的確有認真討論這個議題，到底要如何在澄清的過程中，可以更簡明、更有效率的在第一時間要讓錯誤或我們認為誤解政府政策的錯誤訊息不斷傳播。

不過，她說：「到底怎麼做比較好，比較有效，我們的確在檢討中」。 Kolas指出，假新聞的定義非常困難，以我們的了解，目前德國有針對網路新聞立法、英國國會也有做過相關討論，但即便到現在，我們都很難在法律上清楚的定義假新聞，以此做為行政機關管制的工具，如果沒有法律管制的工具，那這個議題，就需要更多的討論，至於政府可以做的，就是第一時間趕快澄清，我們覺得誤解政府政策的報導、觀點，或者評論，政府目前可以做的就是這樣。

媒體詢及行政院統計假新聞數量，是從即時新聞澄清專區的則數來算， 這個算法是否有問題？Kolas則說，這是即時新聞的澄清，行政院的官網也從來沒說這叫假新聞專區，5月開張到現在 ，我們都叫做即時新聞澄清專區。