侯友宜反深澳影片 蘇貞昌批假資料騙票

民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，對手侯友宜以假資料拍廣告，應該道歉，並向選民解釋清楚。（記者何玉華攝）

2018-09-20 12:53

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜19日發表「同一片天空」影片，表達反對深澳燃煤電廠的立場，但影片中，煙囪排放黑煙的畫面，隨即被台電認出是移花接木，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（20）日受訪表示，「抓到了」，侯友宜用假資料拍廣告，騙選票，應該向選民說清楚。

台電昨天晚間以新聞稿回應，指侯友宜發表「同一片天空」影片中的煙囪移花接木，刻意影射為深澳電廠；但深澳電廠預計2025年完工，現在根本沒有煙囪，台電也提供昨天下午3點左右以手機拍攝的台中及林口電廠畫面，證實並沒有排放黑煙。

蘇貞昌今天早上出席競選辦公室「還好，有蘇貞昌」系列影片首映記者會，會後受訪回應說「抓到了」，指侯友宜用假資料拍廣告，騙選票，要求侯友宜解釋，向選民說清楚，廣告影片中那支冒黑煙的煙囪是在哪一個電廠?是哪一支煙囪？如果說不清楚，不僅要撤廣告，而且應該道歉。蘇貞昌說，造假的事情，在這次選舉中越來越嚴重，侯友宜已經不是第一次了，現在還用這樣子的態度，選民一定要看清楚，他也要求侯友宜要講清楚。

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