蘇貞昌批假資料拍廣告 侯辦諷：台電應聲蟲

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評對手，國民黨新北市長參選人侯友宜以假資料拍廣告，侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠回應，老縣長已淪為「台電的應聲蟲」。（侯友宜競選辦公室提供）

2018-09-20 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天發表「同一片天空」影片，重申反對深澳燃煤電廠立場，但台電質疑影片排放黑煙的煙囱是移花接木，民進黨新北市長參選人蘇貞昌也批，侯以假資料拍廣告，須解釋清楚。侯友宜競選辦公室回應，老縣長已淪為「台電的應聲蟲」。

侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠今天（20日）表示，過去一星期，環保團體提出燃煤電廠將造成的嚴重警告，蘇貞昌完全沒有聲援，刻意忽略專業意見，沒想到老縣長竟甘願淪為「台電的應聲蟲」，實在可悲。

徐維遠提出「4個反問」，第一，蘇貞昌為何看不見專家學者的報告，深澳燃煤電廠將造576人死亡？第二，蘇貞昌為何看不見綠色和平、綠盟、空品協會等環團的大力反對？第三，蘇貞昌為何聽不見6成新北市民反對燃煤電廠的民意？第四，蘇貞昌為何說不清楚何謂安全無污染的發電方式？

徐維遠指出，蘇貞昌忽略專家嚴肅的分析、警告，卻在台電發表攻擊性言論後，立刻跳出來跟台電相互唱和，擺明漠視新北市民6成反對深澳燃煤電廠的多數民意，「蘇貞昌終於露出他支持燃煤、不敢違抗黨中央的馬腳！」

徐維遠表示，深澳燃煤電廠嚴重危及大台北地區民眾健康，台電一再粉飾太平，還批評專家學者提出的評估報告，把專業分析當做「威脅人民」，誣蔑侯友宜的公共影片是「移花接木」，完全不去面對PM 2.5、海洋生態破壞、空氣污染、下一代健康受害等嚴肅議題，這種置民眾健康於不顧，還一再詭辯的行徑，令人深惡痛絕。

侯辦呼籲，蔡英文總統、行政院長賴清德與蘇貞昌看清楚這支影片，深澳燃煤電廠將會對北北基宜桃造成嚴重傷害，聽清楚新北市民「反燃煤」的聲音。