總統接見美國猶他州長 盼發掘進一步合作的機會

2018-09-20 12:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國猶他州州長賀伯特（Gary Herbert）訪問團」，說明台灣與猶他州透過合作交流，建立了深厚情誼，也期待未來雙方持續加強連結，共同促進各領域發展。

總統致詞時表示，上月她出訪過境美國，總統府秘書長陳菊也到猶他州拜訪賀伯特州長，很高興才過一個月，賀伯特就第一次率團來台訪問，顯見雙方交流非常成功，她要代表台灣人民與政府，向訪團表達最誠摯的歡迎之意。

總統說，對於猶他州近來發生森林大火，我們也非常關切。極端氣候帶來的挑戰，是全世界都要面對的嚴肅課題，她也期待，台美之間在氣候變遷議題上，有更多合作機會。

總統提到，台灣與猶他州在各領域的往來，都非常密切。特別是在經貿交流上，台灣是猶他州全球第6大貿易市場、全亞洲第3大出口市場。去（2017）年，猶他州除了來台參加商展，也與台灣簽訂經貿合作備忘錄。此次賀伯特州長來訪，我們在台灣舉辦企業經貿交流會，一起發掘進一步合作的機會。

總統也表示，近年來，猶他州在賀伯特州長的帶領之下，經濟表現非常亮眼，除了多項經貿評比領先美國各州，所推動的「矽坡」（Silicon Slopes） 高科技園區，也吸引許多國內外公司投資。

總統說明，目前台灣積極發展航太、科技產業，都是猶他州重點產業，我們也努力營造友善的投資環境。不論是產業發展或是國際招商上，猶他州的經驗都值得台灣借鏡。

總統也特別感謝賀伯特州長對台灣的重視和支持。她說，台美關係的深厚基礎，就是在每一次互動中，逐步累積起來。今日在座訪賓都已是台美友好的連結。像是杜維浩前處長，不但是猶他州人，也是高雄市榮譽市民，去年從AIT高雄分處退休後，回到美國持續關心臺灣、為台美關係打拚。

總統說，上個月剛回到臺灣的酈英傑（Brent Christensen）處長也來自猶他州，要和我們一起打造台美關係新的里程碑。多年來，台灣與猶他州透過各方的合作交流，建立了深厚情誼，她也期待未來與賀伯特州長一起努力，讓雙方持續加強連結，共同促進各領域發展。