總統：中國惡意傳播虛假訊息 企圖影響國際輿論

蔡英文總統今日上午接見華府智庫「大西洋理事會」訪問團時強調，近來中國也持續透過網路，惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論，國際社會應提高警覺。（資料照）

2018-09-20 12:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見華府智庫「大西洋理事會」訪問團時強調，近來中國也持續透過網路，惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論。這種新型態的政治影響操作，已經對民主國家的運作帶來負面影響，希望國際社會能夠共同提高警覺。她期盼美國等理念相近國家繼續堅定支持台灣，並深化跟台灣的實質關係。

總統致詞時表示，今天是她上任後，第3次和「大西洋理事會」訪團見面，對於率團的布里德勒（Philip Breedlove）上將曾經協助訓練台灣空軍聯隊，使台灣空軍獲益良多，總統表達感謝。

總統提到，布里德勒上將的前任史塔福（James Stavridis）上將，上個月底也才剛來過台灣。一個月內，連續兩位前北約盟軍最高司令來訪，這也顯示台灣在印太地區的和平穩定，扮演了重要的角色。

總統強調，我們一直相信，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基礎。台灣和美國一直以來，都是共同捍衛自由、民主及法治價值最好的夥伴。她也期盼，在川普政府的「印太戰略」下，持續和美國合作深化夥伴關係，共同維持一個自由、開放、繁榮的「印太區域」。未來在增進台灣國防自主能力上，能有更多交流，共同維護台海及區域的和平穩定。

談及中國對台灣進行的打壓，近幾年越來越激烈，總統指出，包括軍機繞台、斷我邦交國、阻撓台灣的國際參與、取消東亞青年運動會等，面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服。聯合國大會在這週已經開議，台灣會持續向聯合國發聲，傳達台灣可以在「永續發展目標」（SDGs）等全球性議題上，做出更多貢獻。