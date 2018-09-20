雲林縣長參選人王麗萍提告 蘇治芬回嗆：好好選吧

2018-09-20 12:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長參選人王麗萍今天在全國票選第一名獨立書店虎尾厝沙龍成立競選總部，針對立委蘇治芬臉書指她是張榮味家族選舉側翼，總部成立後即到雲林地檢署按鈴控告蘇違反選罷法，意圖使人不當選。

獲悉王麗萍對她提告，蘇治芬書面回應：「她不是要選縣長嗎？現在是怎麼樣？要把我當墊背還是踩我的肩？這年頭怎會有這種人、事、物？她知道什麼叫選舉側翼嗎？如果對她是委屈，那就好好選吧！說不定還會得到社會的尊重，我也會祝福她」。

今天王麗萍成立縣長競選總部，以「雲林做自己」為競選主軸，謝絕花圈、花籃、不插旗也沒有大型看板，甚至打著赤腳發表參選理念及一路走來始終站在土地、民主與人權的精神。

王麗萍指出，1986年黨外時代，身為養豬人家女兒的她23歲返鄉參選、當選雲林縣議員，至今仍是台灣地方自治史最年輕的縣議員，民進黨成立後，1996年王麗萍是民進黨第一位女性地方黨部主委、2000年擔任立委、2006年反民進黨總統陳水扁貪腐加入紅衫軍被開除黨籍，李明哲案藍綠唯一陪伴聲援李凈瑜，一路走來忠於自己、忠於信念非政黨利益。

就參與政治資歷與在地經驗，王麗萍聲稱遠勝於1992年才在基隆參與政治選舉，向來以台北政壇為發展重心的李進勇，遑論2004年才首次參政的張麗善，痛批蘇治芬身為雲林政壇首要政治人物，公然說王麗萍是張榮味家族的選舉側翼，明顯昧於事實，嚴重涉及毀謗並損及她的名譽，已違反選罷法意圖使人不當選。

王麗萍痛批蘇治芬身為政治受難者家屬，繼承其父母的政治資產與光環，自2001年參選立委以來，政治事業一路順逐，直到今日還是以一人之私欽定縣長、立委接班人，為終結這種私產政治、還權於民，希望透過這場選舉，讓雲林再次成為台灣民主的榮光，不是悲情城市，並控告蘇治芬，請求司法將操弄雲林民主、橫行私產政治的蘇治芬繩之以法。

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