指扁不參加造勢、不支領酬勞 姚文智：有什麼好觸犯底線？

2018-09-20 12:07

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨拜訪前總統陳水扁，邀請擔任選舉最高顧問，陳也允諾出任，但國民黨台北市長參選人丁守中抨擊陳一直踩中監保外的就醫底線。姚文智今天強調，陳水扁不參加造勢活動、不領酬勞，也不會公開談論，「有什麼好觸犯底線？」

對於丁守中指陳前總統當幹事，根本在踩「中監底線」，姚文智今天受訪說，大家要了解，陳作為顧問，性質就是探望請教，陳水扁市長在當年市長民選後，創造北市積極改革活力，城市浴火重生，盼北市能再次出現這般榮景，「綠色執政，品質保證」是跟他請教最重要原因，台北市政他瞭若指掌，只是跟他徵詢，他不出席造勢活動，也不支領酬勞，更不會公開談論，不明白觸犯什麼底線？

對於陳水扁的勇哥物語說要從第三名衝到第二名，最後再追求逆轉勝，昨天面談陳提及何種策略？姚說，陳提到選舉首要是堅定信念、團結一心，要創造議題，引領風騷；陳認為這場選舉中，大家對「兩岸一家親」的論述並不清楚，「兩岸一家親」並非字面上和諧，好像做了朋友就沒有事，事實上這是習近平主導下，先從「九二共識」發展成「一個中國」而來。

姚文智說，陳認為很多民眾、國民黨及柯市長，都不理解其嚴重性，台灣在外交、商業及文化等受到中國強大壓力，若對其有誤解，會成為影響選舉重要關鍵因素，因此建議要說清楚讓市民了解。