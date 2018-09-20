傷害台灣民主 時力：國、民兩黨提名貪汙賄選議員

2018-09-20 11:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今召開記者會揭露國、民兩黨提名的縣市議員候選人涉案名單。根據時力統計，國民黨提名的485位議員候選人中，有67人、高達13.8%遭酒駕、貪汙等罪起訴，民進黨提名的396人中則有38人、比例接近一成。時力立委黃國昌質疑，「清廉不是兩大黨的核心價值嗎？」痛批國、民兩黨替貪汙賄選的議員背書，是對台灣民主的重大傷害。

時力立委黃國昌、徐永明與公督盟執行長張宏林今共同召開記者會，會中指國、民兩黨在今年縣市議員候選人提名名單中，共有105人曾因酒駕、貪汙、選舉買票等案件遭起訴，其中屏東縣人數最多，共有17人，其次則為彰化縣與高雄市。根據統計資料，國、民黨議員候選人涉案比為13.8%，等於每7.2人中就有一人涉案，民進黨則為9.6%，等同10.4個候選人中有一位涉案。

徐永明指出，地方選舉很多都是以無黨籍競選，目前只先處理國、民兩黨，就已經有這麼多數據；徐永明質疑，清廉、勤政、愛鄉土不是民進黨的核心價值嗎？難道民進黨非得提名這38位候選人，「跟國民黨並駕齊驅嗎？」徐永明也說，依據黨內做的民調顯示，高達九成民眾認為提名這些候選人不適當，他很擔心這樣的地方選舉是否真能選賢與能。

黃國昌表示，看到這份名單，他非常痛心，原來這就是兩大黨回應台灣民眾對民主的要求，他呼籲國民黨主席吳敦義、民進黨主席蔡英文出來面對，應盡快出面說清楚，是否願意繼續為這些議員背書。

公督盟執行長張宏林呼籲，民眾不應投給涉及司法案件的候選人，他認為中選會應考慮公布候選人過去涉及違法失職案件的內容，而不是列印候選人「自說自話的政見發表」；張宏林批評，台灣地方議會是威權遺毒最濃厚的地方，若要讓國會正常運作，應先讓地方議會正常，呼籲民眾看清楚，用選票淘汰不適任的候選人。