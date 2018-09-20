認為國民黨好欺負 吳敦義：民進黨不像國民黨忠厚

2018-09-20 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席公教軍警消總會會員團結誓師大會時受訪表示，蔡政府「無所不用其極」，而且民進黨執政後不像國民黨那麼忠厚、認為國民黨好欺負，對於最近陸續公務員把政府內部錄音流出，他說，還是有一些忠義之士、良心未泯的人，讓社會大眾了解民進黨究竟是一個什麼樣的政黨，「這個很好、很好」。

吳敦義表示，民進黨現在真是無所不用其極，像雲林縣就在選前把好多年纏訟，而且還不是很清楚的前縣長張榮味入獄，花蓮縣長傅崐萁案歷經十多年沒有定讞，而且實際是非恐怕還沒有最終確定，也要他趕快入監，然後派的代理縣長又是法務部政務次長，這些都是前所未有狀況。

吳敦義接著說，在這種情況下，「『張天欽們』還不知道有多少，在促轉會或任何機關，基本上都是滴水不漏，假新聞、假事實都是他們造的」，「這個黨在執政後不像我們中國國民黨那麼忠厚，那麼誠懇，那麼熱愛中華民國」，民國九十七年立法院改選，國民黨在立法院掌握八十六票，民進黨只剩下二十七席，國民黨連修憲都有能力，「但你看我們就是一個敦厚的政黨，他就認為好欺負，我不希望蔡英文女士所領導的，治國無方但鬥爭有力，這個是不好的一個執政黨，我們希望她改弦更張，棄惡從善。」

對於許多公務員流出內部錄音，吳敦義說，「內部恐怕還是有一些良心未泯的人，像促轉會雖然有『張天欽們』架空主任委員，但還是有忠義之士良心未泯，把這樣一個齷齪的講法與東廠那種類似的計畫曝光出來，社會大眾才恍然大悟，了解民進黨究竟是一個什麼黨，這個很好、很好。」