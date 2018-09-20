民進黨被譏怕錄音黨？ 吳敦義：張天欽們不知還有多少

2018-09-20 11:22

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨黨主席吳敦義今天出席全國公教軍警暨退休人員力挺丁守中誓師大會，針對民進黨被稱不怕國民黨只怕錄音黨之事，吳敦義指出，張天欽們不知道還有多少，民進黨欺負忠厚誠懇的中國國民黨。

吳敦義今天前往三軍軍官俱樂部參加全國公教軍警暨退休人員力挺丁守中誓師大會，會前受訪時表示，民進黨現在正無所不用其極，雲林縣選舉前先把纏訟多年的張榮味入獄，花蓮縣長傅崐萁案子已經有十幾年始終沒有定讞，是非還沒最終確認，就讓他趕快入監牢，派的又是法務部次長代理職缺，這是前所未有的狀況。

吳敦義指出，張天欽們不知道還有多少，促轉會也好、其他機關也好，滴水不漏，假新聞也是他們造的，這個黨在執政以後，不像中國國民黨忠厚誠懇，熱愛中華民國，民國97年1月12日，立法院113席，國民黨有81席，民進黨只剩27席，國民黨修憲都有能力超過4分之3以上，這是敦厚的政黨，民進黨就認為好欺負，不希望蔡英文女士領導的政府，治國無方，鬥爭有力，這是不好的執政黨，希望他改弦易張，棄惡揚善，才是民主法治真正落實的國家。

對於民進黨近日不斷有錄音爆料，吳敦義說，表示民進黨內部恐怕還是有些人良心未泯，促轉會雖然有張天欽們架空主任委員，還是有忠義之士良心未泯，把齷齪的講法、東廠的計畫曝光，社會大眾才能恍然大悟，了解民進黨是個什麼樣的政黨。