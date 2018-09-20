台電控反深澳影片移花接木 侯友宜跳針：影片講得很清楚

2018-09-20 10:22

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〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨發表反深澳燃煤電廠影片，遭台電質疑影片移花接木，今早到新莊四維市場掃街的侯友宜未正面回應，僅不斷跳針強調，影片內容很清楚，歡迎蔡英文總統、賴清德院長以及蘇貞昌老縣長都看看這部影片，撤回深澳燃煤電廠計畫。

針對台電昨天跳出來反擊，指侯陣營影片中出現電廠排放黑煙的畫面是移花接木，實際上深澳電廠2025年才完工，現在根本沒煙囪，同屬燃煤電廠的林口及台中電廠，在目前環保標準之下，也不可能排放黑煙，批侯有意影射、混淆事實。

侯友宜今回應，相信大家看影片後應有深深印象，台大跟中興大學的空污報告裡面說得非常清楚，深澳燃煤電廠將破壞海洋生態、污染天空，對市民健康造成嚴重傷害，他歡迎蔡總統、賴院長、老縣長都來看看這部影片，影片內容很清楚，講述深澳電廠燃煤所排放出來的重金屬，將如何影響北北基宜桃一帶，也是對台灣不可承受之重，希望執政者可以了解，並撤回興建深澳燃煤電廠的計畫。

有媒體追問，若台電執意追究影片責任，甚至要提告，該如何打算？侯友宜未正面回答台電所質疑的煙囪畫面來源，僅重申影片講得非常非常清楚，這是台大公衛與興大的報告，指出燃煤電廠將帶來576人死亡等影響，這是專家學者與環保團體提出的報告，希望大家了解PM 2.5對健康、環境產生的巨大危害，一起站出來反對蓋燃煤電廠。

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