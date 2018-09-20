台灣遵守各項建議 法媒：卻被聯合國拒於門外

法國媒體認為，台灣即使遵守聯合國的各項建議，但仍在國際上遭到孤立，被聯合國大會遺忘。圖為聯合國總部大樓。（路透資料照）

2018-09-20 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷利用外交打壓，迫使台灣在國際上的空間愈來愈受限。法國媒體認為，台灣即使遵守聯合國的各項建議，但仍在國際上遭到孤立，被聯合國大會遺忘。

法國《費加洛報》（Le Figaro）19日發表一篇名為「被聯合國遺忘的台灣」的報導指出，聯合國自1971年遵守第2758號決議後，就認同中國人民共和國，將台灣排除在外，因為台灣的正式國名為中華民國，從本質上來說，中國只能在聯合國占有一個席位，目前這個席位由中華人民共和國占據。

報導提到，聯合國大會目前在美國紐約召開，台灣再次被排除在外，中國利用在國際上強大的經貿地位壓迫各國，禁止與台灣建立關係，聯合國成員只好以國家利益為考量順從中國。

《費加洛報》認為，台灣自20世紀90年代民主化以來，歷經過3次政黨輪替，選出台灣第一位女性總統蔡英文，有望成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，新聞自由、言論自由也得到保護，並致力進行轉型正義，結束過去國民黨獨裁統治的創傷。

文中提到，現在台灣政府拒絕接受國民黨與共產黨協議的「九二共識」，認為「只有台灣能決定台灣的未來」，這引起中國政府的不滿，極盡打壓、孤立台灣，試圖讓台灣靠攏中國。台灣即使享有165國的免簽證待遇，卻法進入聯合國機構，台灣記者也被拒絕採訪。

《費加洛報》在文末表示，儘管中國拒絕台灣加入聯合國的任何組織，但台灣仍然依循聯合國的各種建議，包括環境保護、醫療、教育和綠能方面都有優異表現，人民識字率識字率高達98.7%，與經濟合作暨發展組織（OECD）成員國相當。和法國人一樣，台灣的國民享受優質的全民健康保險制度，還建立了許多發展援助方案，以消除全世界的貧困，只不過「這些努力沒帶來什麼好處，北京仍緊鎖聯合國的大門」。