他把台灣佛寺改成「毛主席廟」…紐時撰文分析

魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（資料照）

2018-09-20 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕彰化二水出現一座「毛主席廟」，其實是建商魏明仁將二水碧雲禪寺改造成「共產黨基地」。此一事件相當獨特，引起外媒注意並撰文評析。

《紐約時報》報導，碧雲禪寺的爭議碰觸到兩岸關係的敏感核心，魏明仁驅走僧人、獲得產權後，將碧雲禪寺改造成中國共產黨的聖地，佛教法器與墨寶被換成共產黨宣傳海報、毛澤東和周恩來的肖像。寺廟外則插著五星旗。報導指出，這樣的寺廟在中國不會突兀，但在台灣卻相當罕見。

報導引述魏明仁說法，他說自己要向全世界和全中國宣布，決心帶領台灣人與祖國統一，並在台灣豎立起中國國旗，「沒有一個國家可以阻止我們統一」。由於台灣是民主國家，魏明仁的言論自由受到保障。前彰化縣文化局長陳文彬表示，台灣是自由國家，不會因為你舉五星旗而阻止你。

報導表示，由於中國近來試圖把手伸入加拿大、澳洲、紐西蘭的內政，魏明仁的行徑引起當地人擔憂，懷疑他是否代表中國官方。魏明仁駁斥這種說法，他說自己是用從事營建業多年累積的資金改造佛寺。

魏明仁曾受雇擴建碧雲禪寺，但他聲稱寺方欠錢不還。寺方則說已分期付清台幣約9900萬元工程費，他們認為魏明仁誘騙一位僧人簽下他不理解的文件，使他們承擔額外債務。其中一位僧人感嘆，我們一生都住在寺廟，對外面的世界知道不多。寺廟最後法拍，魏明仁得到產權。

報導指出，當地人對這件事相當憤怒，寺廟最初是社區捐款建造，並成了當地人的信仰中心，現在大家只能去僧人臨時搭建的寺廟中祭拜，信眾也逐漸減少。僧人質疑，就算中國政府沒有插手此事，但魏刻意與中國站在同一陣線，利用中國日益高漲的民族主義情緒，以及其他優勢取得產權。

報導認為，毫無疑問，魏在中國獲得勝利，中國政治評論網站刊文稱「魏明仁先生及其他台灣愛國同胞舉行的升旗典禮具有深遠的意義，他們的正義行為必將寫入中國的史冊。」但有台灣官員指出，魏新增的建物終將被拆除，因為不符安全標準。