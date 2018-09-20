爆不倫戀女武官曾創多個第一 開過空軍最神秘電戰機

C130運輸機飛行員出身的陳月芳，先生俞台生也是C130運輸機飛行員。兩人過去曾應媒體要求合影，當時後方的C130運輸機機號正好是1314，取其一生一世的諧音，被視為幸福的巧合。（資料照，軍聞社提供）

2018-09-20 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導總統貼身隨扈爆出不倫戀，總統府首位女武官46歲的陳月芳，被直擊與小12歲的總統貼身隨扈王盈凱到摩鐵開房，還被稱為「特勤式偷情」。空軍司令部昨表示，已將陳月芳調離現職，實施行政調查，查證屬實將從重議處；也傳出憲兵指揮部要將王盈凱調至幕僚職缺，兩人前途蒙塵。而陳月芳過往曾創下國軍許多第一的紀錄，被視為明日之星，如今遭調職，引發關注。

綜合媒體報導，陳月芳為空軍上校，創下軍中多項第一的紀錄，包括首位C-130運輸機女飛官、首位空軍飛行部隊女主官，2016年5月獲蔡英文拔擢，成為總統府首位女武官。

陳月芳1992年從台南中華醫專畢業，考上空軍女性飛行軍官班第二期，原本選填行政當第一志願，但體檢時醫官建議改志願，因此誤打誤撞進空軍官校，她曾透露，當時連車都不會開，反而先學會開飛機。

陳月芳和丈夫俞台生在空軍官校為學姊弟，也曾同時擔任C-130運輸機領航官，夫妻一同服役傳為佳話。陳月芳曾任屏東空軍第439混合聯隊第10空運大隊第101空運機中隊中隊長，是我國空軍首位C-130運輸機女性中隊長。2004年12月南亞海嘯期間，她還被派開C-130運輸機前往救援。

此外，陳也駕駛過第20電戰大隊「天干」電戰機C-130HE，C-130HE飛機全身加裝各式偵蒐裝備及天線，在包括台海危機等多次兩岸對峙事件中，天干機就在台灣海峽上空進行電子偵蒐，被稱為「國軍最神秘飛機」。

去年，陳月芳曾申訴遭性騷擾，指總統內衛隨扈楊文志少校，以LINE傳不雅照片與文字，性平會認定性騷擾案成立，楊必須上8小時性平課程，如今陳月芳因疑似不倫戀再度登上媒體，話題不斷。