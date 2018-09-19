邀前縣長吳志揚出任競選總部主委 陳學聖：他是最佳人選

國民黨桃園市長參選人陳學聖（右）邀請前桃園縣長、現任立委吳志揚（左）出任競選總部主任委員。（記者李容萍攝）

2018-09-19 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖19日公布邀請前桃園縣長、現任立委吳志揚出任競選總部主任委員，一起為桃園的未來努力。

陳學聖說，這次的選戰除得挑戰現任民進黨市長鄭文燦，還有國民黨退黨參選的前立委楊麗環，對他而言可說是「腹背受敵」，經整合各方意見，吳志揚無疑是競選總部主委最佳人選，他主動邀請吳志揚出任，吳已經點頭接下，包括之前邀請前立委邱文彥擔任競選團隊政策白皮書總召集人，以及邀請前立委孫大千擔任競選總部總幹事組成的「堅強團隊」將於中秋節後同台造勢，並暢談參選的抱負與願景。

陳學聖表示，吳志揚本身是桃園市中壢區的客家人，擔任三屆立委，也主政桃園市政五年之久，在縣府任內，推動無數政績，讓市民有目共睹，儘管桃園升格，但截至目前為止，桃園還有很多建設、決策及福利都是吳主政時期延續至今。

陳學聖還說，自己已詳讀過吳志揚出版的新書「進擊」，書中記錄吳是如何透過不斷的創新思考、不斷的求新求變，堅持做對的事情，奠定桃園升格後的發展基礎，最讓他印象深刻一句話是「人民之所欲，藏富於民；人民之所想，安定人心；法治與正義兼顧；扶弱與和諧並重」，書中許多獨到見解，對他入主市府有很大助益，相信有吳志揚的助陣，一定能翻轉桃園。