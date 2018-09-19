陳其邁拆高港圍牆 網友「講古」分享過程

2018-09-19 22:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳其邁發表首支競選影片後，拆除高雄港圍牆的過往引起網友議論，有熱心網友詳細回顧當初拆圍牆的繁複過程、眉眉角角，分享陳其邁的魄力、執行力與協調力。

陳其邁陣營日前推出首支競選影片，以陳其邁拆除隔絕高雄港、高雄市間的圍牆為主題，並邀請當時工務局長、現任台北市副市長林欽榮擔任見證人，分享這段故事。

影片公布後引發熱議，有網友在批踢踢幫忙「講古」，向其他人分享拆圍牆過程中的「眉眉角角」。

網友說，90年代開始，高雄港北半部因地形關係，已經不敷現代航運使用，導致碼頭空間遭閒置，成為都市發展瓶頸﹔當時擔任代理市長的陳其邁注意到高雄想要順利轉型，推動「港市合一」就是必經之路。

網友進一步指出，圍牆主管機關涉及交通部港務局、鐵路局及國防部，反倒是高雄市政府始終無法參與決策。

此外包括光榮碼頭、駁二、直到夢時代等，現在稱為亞洲新灣區的空間，背後都有各種不同的對口單位﹔陳其邁能夠拆除圍牆，奠定港市合一與亞洲新灣區的整體基礎，需要的規劃力、協調力和意志力都不是普通嚴峻。

除港市合一，網友還加碼爆料，指陳其邁曾處理高雄四大爛尾樓，證明陳其邁具備高度魄力與協調能力。

網友總結，他不認為韓國瑜是差勁選將，但高雄現在正是需要撮合協調各路資源，陳其邁似乎比韓國瑜更適合。