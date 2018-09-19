3新竹縣長參選人冒出「黑特粉專」 網友讚：好看多了

最近在網路上出現3個針對不同新竹縣長參選人的「黑特粉絲專頁」，貼文用詞辛辣、圖片風格活潑，吸引網友目光。（擷取自3臉書粉絲專頁）

2018-09-19 22:09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕下屆新竹縣長選舉登記後，參選人檯面上雖無明顯交鋒，網路上卻悄悄有3個走「黑特」（hate）路線的粉絲專頁成立，吸引網軍在貼文下方熱鬧留言對戰，不少網友覺得：「比參選人自己的粉專好看多了！」

下屆新竹縣長有4人登記參選，除了無黨籍的葉芳棟目前還沒有相對應的黑特粉專，已在網路上出現的黑特粉專分別是黑民國黨參選人徐欣瑩的「噓！欣瑩！」、黑國民黨參選人楊文科的「新竹養文科，人民慘呵呵」 、黑民進黨參選人鄭朝方的「挖朝 靠爸臭了嗎」 。

「選民厭惡負面選舉，那些粉絲專頁的影響不大！」3陣營的幕僚都輕描淡寫評估黑特粉專的影響力，但他們也說，有注意到這些黑特粉專的出現，也已指派專人監控貼文內容，但對於是否有指派網軍或動員支持者在相關貼文下方留言表達支持或反駁，他們不願證實。

不過網友們認為，這3個粉專的用詞辛辣、圖片風格活潑，雖然對指涉的參選人極盡冷嘲熱諷，但選舉就是要有這樣的氣氛，而且這些貼文內容也都是新竹縣街頭巷尾的熱議話題，只是換到網路上討論而已。

「選舉就是你來我往交戰才能吸引選民目光，這些粉專比參選人自己臉書上自說自話的貼文好看多了！」雖然3陣營否認有動員網軍參戰，但有些眼尖網友比對貼文下方留言者的身分，挖出有好幾個就是參選人助理或支持者，有的火上添油、有的挺身護航，對話火爆程度讓網友大開眼界。