網友問婚姻幸福長遠秘訣 蘇貞昌「一個字」妙回

2018-09-19 22:16

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長蘇貞昌今（19日）晚8點上網路直播節目，除了和主持人對話暢談市政願景，現場接受線上網友提問。有網友提問，「婚姻牽手走長遠的秘訣」，蘇貞昌笑答，就是一個字「認」，認識自己、認識對方和認命，逗樂直播現場所有人。

蘇貞昌和夫人詹秀齡結縭40多年，夫妻公眾印象就是感情深厚、相扶相持，婚姻走得幸福長遠的秘訣，蘇貞昌在網路直播節目笑答就是一個字「認」，直到現在還會幫太太乾裂皮膚擦乳液。

談到市政願景，蘇貞昌認為年輕人需要多認識世界、認識自己，才能把自己放在適當的位置，因此，前幾年在「失業」時辦了超越基金會，目的就是邀請來自不同行業別的「超越達人」去學校分享經驗，協助學生在校時期就有認識職業的機會，例如，曾經介紹「擬音師」這項有趣的工作，協助學生從中去了解職業、培養興趣；倘若當選新北市長，也會努力地延續經驗推動職業認識、興趣探索，幫助年輕人從在學生時候就開始找未來。

蘇貞昌也說，自己時任台北縣長時期打造了十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館等多座博物館，堪稱「博物館達人」，他說，新板特區預留的面積3.3公頃本想作為新北表演中心，現在卻仍是全台最貴機車停車場。「也許這是命中註定等我回來當市長」，蘇貞昌說，13年後回來，規劃將用這3.3公頃蓋全台首座、最大的親子博物館，讓爸媽一起溜小孩、阿公阿嬤來溜孫。

網路直播節目中網友提問其是否支持婚姻平權，蘇貞昌說，需要婚姻平權，因為任何人都有追求幸福的權利，至於怎麼入法則是立法院權限，讓立法院傷腦筋。