26歲新生代 拚戰最年輕里長、議員

2018-09-19 22:39

［記者許倬勛／桃園報導］年底選舉逼近，桃園市平鎮區出現歷來最年輕的市議員、里長參選人，分別是綠黨歐陽霆及無黨籍曾楙智，兩人都是26歲，跳脫老路積極經營社群媒體，盼初試啼聲能有好成績。

歐陽霆目前仍就讀中央大學客家學院，4年前受太陽花學運感召，改變原本對政治冷漠的態度，積極參與各種社會運動，後來在市議員王浩宇服務處擔任助理，發現服務市民的回饋讓人感到「很溫暖」，毅然決定投身政治，不惜花光近年存下積蓄拚選舉。

歐陽霆稱他的選舉方式採新舊合併，善用網路行銷，使用臉書、Instagram、抖音等社群媒體拓展能見度，也勤跑市政行程、站街口、上市場拜票，畢竟「空戰陸戰緊密結合才能打好仗」。

競選復興里的曾楙智大學時就讀公共行政系，過去曾任立委劉建國助理，熟悉政治圈生態，「打磨好的工具就應拿出來使用」，他指出，關心社區的不應該只有退休、上了年紀的里民，年輕世代也有關心里內事務的責任。

復興里今年有4人參選，包括曾楙智在內有3人都未滿40歲，曾楙智說，基層選舉趨向年輕化是好事，代表愈來愈多人關心社區大小聲音，透過通訊軟體更能貼近基層，了解民意所在，不過勝選關鍵仍回歸到「誰跑得勤、誰比較『雞婆』」上。

兩人不約而同地說，「服務如果有分年紀，就不叫服務！」決定參選迄今，出現不少反彈聲音，懷疑年輕人嘴上無毛，但兩人拍胸鋪保證，既然決定參選就無所畏懼，會帶著新世代獨有的熱忱前進，為市民鄉親努力。