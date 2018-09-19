林智堅小智號輔選列車 力挺香山溫暖社工陳雪慧

2018-09-19 20:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅啟動「小智號」行動宣講車，晚間由香山區議員參選人陳雪慧和民眾面對面談政策，林智堅大讚陳雪慧的「社工精神」，在任社會處長期間推動無障礙微旅行、協助無家孩子出養、拓展共餐食堂，無條件的熱情幫助有需要的家庭，是擔任議員、為市民服務的最佳人選。

小智號市政宣講，今晚在香山區頂福里景觀橋下登場，殘障運動協會理事長楊清秀也和二十餘名身障朋友共同出席活動，過去陳雪慧擔任新竹市政府社會處長時，提出無障礙微旅行構想、身心障礙手搖自行車體驗，幫助許多身障朋友走出戶外，因此今日特別來到現場為陳雪慧加油打氣。

林智堅說，陳雪慧畢業於東海大學社工系、世新大學社會發展研究所，原為社工員出身，並曾任立委辦公室主任、行政院參議、新竹市政府社會處長，中央及地方資歷完整，和許多社福團體有密切的互動。在擔任社會處長期間，完成許多不可能的任務，包括幫助無家孩子榮榮、小媛找到海外的寄養家庭，推動共餐食堂、低收入戶微型保險等，全方位照顧有需要的家庭。

陳雪慧是擁有二十年資歷的「社工人」，前陣子為了提供幼兒托育、長者照護等全方位服務，跑遍香山，未來要以香山精神，深入每個鄰里，用社工精神，好好照顧市民。

林智堅市長說，雪慧長期服務基層，身上有許多感人的故事，陳雪慧表示，未來將持續推動全方位的照護，包含失能者長照、持續推廣身心障礙者體育及為旅行服務、「視訊任意門」獨居老人視訊服務及完整的受暴兒童寄養機制。