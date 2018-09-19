林為洲、楊文科正式「破冰」 合體拚選戰

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左）今天下午致贈退選的該黨立委林為洲（右）擔任其競選總部總顧問聘書，林為洲開心接下，受訪說全力幫楊文科輔選。（楊文科陣營提供）

2018-09-19 18:04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨在新竹縣長選情整合又見進展！國民黨新竹縣長參選人楊文科今天下午4點多跟曾是對手的同黨立委林為洲終於「破冰」，而且「合體」一起拚選戰。

今天下午約4點10分，週一才回國的林為洲在竹北服務處接受楊文科來訪，並致贈競選總部總顧問的聘書，

林為洲也接受楊文科的邀請，不僅會出席9月29日楊文科競選總部成立大會，還主動規劃要幫楊文科邀請多名國民黨青壯派立委一起來替楊文科助選。

林為洲說，他既然退選了，就是要幫助楊文科打贏選戰。

林為洲說，楊文科停留大約20分鐘的期間，他也主動提出自己近來對新竹縣長選情的觀察提醒楊文科，民國黨對手徐欣瑩在竹北、新豐的聲勢很強，前者主要是年輕選民和外來的人口對徐欣瑩比較支持，而新豐部分則是因為這是徐欣瑩的家鄉，國民黨在這兩個鄉鎮要多多加油。

此外，林為洲也說，民進黨鄭朝方近來的支持度也燒有成長，後勢不能掉以輕心。

楊文科說，他很感謝林為洲信守承諾。當初林為洲尚未退選，有次他們同時在峨眉拜票相逢，林為洲主動說「兄弟登山各自努力」、「如提名楊文科，他當楊文科的競選總幹事」、「如果提名我，楊文科當我的競選總幹事」。

如今林為洲信守當時的承諾，他雖因總幹事在林為洲退選前已經敲定人選，所以他改聘林為洲為競選總部總顧問，一樣倚重林為洲一起爭取國民黨的勝選。

楊文科說，回應林為洲信守承諾，他也承諾未來當選後會跟林為洲好好合作，由林為洲在中央幫忙爭取經費，由他在地方好好執行，一起為新竹縣的未來共同努力。