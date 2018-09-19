圳堵國小學生種菜籌出國經費 洪慈庸爭取經費助圓夢

洪慈庸（左）協助圳堵國小三名學生澆菜。（記者張軒哲攝）

2018-09-19 19:54

〔記者張軒哲／台中報導〕圳堵國小學生首次參加《IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽》就奪下農糧技術組金牌並獲選為國家代表隊，今年10月將代表台灣赴印度參賽。為籌措海外競賽經費，學生們在校園種植蔬菜義賣。考量學生義賣籌措經費困難，立委洪慈庸協助向教育部爭取成功獲得經費補助，今日前往學校了解學生作品並參觀菜園，全力支持學生為台灣爭光。

圳堵國小校長蔡宗信表示，圳堵國小在《2017IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽》奪下1金1銀1銅，學生林瑾妍、簡均靜、李侑恆的金牌作品「連通植生牆」，以工地植生牆為發想，運用科學連通管和毛細現象原理，以水管來設計連通管式的植生牆，使水分與養分能充分輸送到每個植栽器，再透過「毛細現象」將水分自動輸送到植栽器裡面，勇奪農糧技術組金牌並獲選為國家代表隊。

但出國總經費估計約25萬元，校方跟家長相當苦惱。簡均靜表示，為了籌海外競賽經費，在校內種植玉米、茄子、小黃瓜、番茄等蔬菜水果籌經費，並向社區居民做推廣。李侑恆說，目前早修、午休都會加強練習英文，盼做足準備為台灣爭光。

洪慈庸表示，圳堵國小屬偏鄉學校，資源匱乏，孩子們為了籌海外競賽經費，在校內種菜義賣，但義賣籌措金額有限，她協助爭取教育部國教署「補助高級中等以下學校推動國際教育」經費，獲得17萬多元補助，幫助學生出國比賽展現創意。盼10月16至23日前往印度新德里參加《IEYI世界青少年發明展決賽》順利。

蔡宗信說明，此次海外競賽所需經費25萬元，除了國教署17萬多元補助，另也向台中市政府教育局申請補助2萬4千元，以及其他企業募款，再加上自耕菜的義賣所得，已足夠出國費用。