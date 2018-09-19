吳育昇酸林佳龍借翠玉白菜救選情 市府：文化活動別政治化

台中世界花博期間，故宮博物院超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」將在后里馬場園區展出，故宮博物院院長陳其南（左）、台中市長林佳龍今天一起召開「花現玉白菜」聯合宣傳記者會。（記者宋志雄攝）

2018-09-19 18:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕國立故宮博物院超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，台中世界花博期間將在后里馬場園區展出。國民黨前立委吳育昇批評台中市長林佳龍「是選舉操弄的手法」，台中市政府新聞局長卓冠廷今天呼籲不要把文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。

故宮響應台中世界花博，超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」將首度到台中，在后里馬場園區「故宮花蝶館」展出。台中市政府今天於故宮北部院區舉辦「花現玉白菜」花博聯合宣傳記者會，台中市長林佳龍、故宮博物院長陳其南都到場共襄盛舉。

林佳龍說，另一顆故宮典藏文物「翠白菜花插」也將到故宮南院展出，因此，台中市政府也與南院推出「故宮南院X台中花博」聯名優惠票卡，台中市民10月起至花博期間，憑花博卡免費參觀南院，花博不僅要把人潮帶到台中，更要串連嘉義。

對此，吳育昇昨晚在電視的談話性節目指出，林佳龍為了挽救選情，向故宮借「翠玉白菜」到台中花博展出。

但卓冠廷說，故宮近年一直致力於故宮公共化，推出「新故宮計畫」，與在地的國際活動合作，希望文化藝術深入民眾生活，促進文化參與。因此，2017年故宮與台北世大運合作，而2018年的台灣盛事就是台中世界花卉博覽會，尤其台中花博修復后里百年馬場歷史建築，與故宮致力於歷史文化保存的精神互相呼應。相信翠玉白菜到台中展覽，將可創造多贏局面。

卓冠廷說，翠玉白菜先前即曾於到高雄市立美術館（2003年12月22日-2004年3月21日）、東京國立博物館（2014年6月24日-2014年9月15日）、故宮南院（2015年12月28日-2016年10月2日）等地展覽，並非首次出外展出，這次來到台中，市府深感榮幸。

卓冠廷說，故宮對於文物外出展覽都有既定的SOP，因保安工作有機密性，不便對外透露，市府不僅會配合故宮的專業規劃，更會提高保安的規格與等級，現場展示環境也會最高規格安排，珍惜這次難能可貴的合作機會，讓所有台中市民都能有高品質的觀展環境。呼籲吳育昇不要把文化活動政治化，也請尊重台中人的觀展權益。