決戰板橋！侯友宜與議員聯合造勢爭取支持

2018-09-19 17:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天與新北市議員曾煥嘉舉行首場聯合造勢活動，因板橋人口數近60萬人，是新北市的票倉，「決戰板橋」意味濃厚。侯友宜表示，每個地區都非常重要，要拜託所有區域的好朋友站出來支持。

侯友宜表示，他是公務員出身，其中31年當警察，7年多當副市長，不曾選舉，他的家人也沒人出來選舉，他從嘉義縣鄉下隻身北上，警官學校畢業就當刑事警察，23歲起偵辦重大案件，眼睛張開只認好人與壞人，協助被害者找回公平正義。

侯友宜說，他和市長朱立倫並肩作戰，一起解決新北市民的問題，包括興建國民運動中心、公共托育中心、公共托老中心，每間都是他親自找地點、會勘及動工興建。

侯友宜強調，時代在改變，曾經擔任台北縣長、新北市長的人，要抱著感恩的心情，「老縣長15年前做的，我們都要感謝」，但15年來很多事情不一樣，以前沒有三環三線，今年底環狀線第一階段完工，未來侯友宜任內，要一條一條完成，過去沒有公共托育中心，未來他要讓公托數量加倍。

侯友宜表示，這是板橋第一場與市議員、里長的共同造勢活動，與市民緊緊站在一塊，他要拜託所有好朋友和侯友宜「黏牢牢」，創造更好的環境。

被問到是否「決戰板橋」？侯友宜表示，每個地區都很重要，都要用誠懇務實的態度向選民報告，未來要替市民做什麼事情。