要求下台的1/4來自中國 謝長廷：不談進退

2018-09-19 18:23

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。對於外界好奇的進退問題，謝長廷說不會在現在談，因為這次反對他要他下台的，寫簡體字、籍貫中國的竟佔了1/4，必須先把這個釐清。謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。以下為記者會逐字稿：

進退問題？

至於我的進退問題，這個時候我不會談進退問題，因為這次來反對我的，中國的就是寫簡體字的，籍貫在中國的佔了5分之1到4分之1，他們叫我下台，我們要把這個釐清。

我做的有很多理由，叫我下台的說我媚日，我認為不應該說我媚日或親日作文章，應該講我做的事情，對台灣有利還是有害，如果我做的對台灣有害，我就是不媚日也不行。說我「助日」，我已經講過幾百遍，台灣跟日本就是互助，我們很難得建立了互助的傳統，在災害發生的時候，所以你看要從哪個角度看，助日本對台灣有利還是不利，哪一點不利？具體講他們講了兩個，一個是東北食物，東北食物美國和歐盟都開放了，連香港都開放了，當然我們可以檢討，而且我也沒有主張具體的意見，我是說不應散播假消息，說日本不吃的才給台灣吃，我認為這個有害台日友誼，所以我要講話，當然有很多人就會非常不滿。

代理大阪處長的事，這是外交部的職權，我是可以建議，因為副處長也不在，有一位很資深的組長，我是希望他以副處長對外，大阪新人太多了，這陣子會派一個人去，從兩位副代表看看誰比較適合。

經歷此次事件後是否將對危機處理機制進行檢討？

危機管理的通盤考量，本來就是要來檢討橫向問題，蘇處長已經用他的生命承擔一切了，也沒有什麼歸咎誰的問題，雖然我們有6個代表處，我是駐日代表，所以我是總監督，負有督導責任，但還是有管轄區，不然5個通通在東京就好了，管轄區我們叫做領務管轄，其中也包括救災，救災涉及消防和警察，地理要熟，和僑界要熟，大阪第一時間也是先關心華僑和留學生的安危，這都是要當地熟的人，東京管15個縣，大阪是20個縣，東京有3個分處是北海道、橫濱和沖繩，共19都縣，大阪是管20府縣，再加上福岡是28個府縣。

所以我有兩個身分，如果發生在東京目黑川泛濫，這是屬於我的轄區，大阪則是我監督，監督不周我是要負責，這是兩個不同的層次，這樣講大家搞不清楚，又說我在帶風向，我不需要帶給誰風向，大家要了解駐外轄區跟它的總責任，我們橫向的都不太了解，人事也不清楚，公文都沒有看到，其實我們也不太清楚，這次北海道也發生問題，大阪也發生問題，我相信他們都有檢討報告，報告都是給中央，我有時會收到副本，這是我們體制，對不對可以再研究，如果有更好的方法應該可以改，但他們行之有年也有它的道理，領務的管轄，大阪簽證要去哪裡簽證，當然要去大阪，在名古屋也是大阪。

這次大阪的檢討報告是否有送副本給你？

這次大阪的檢討報告，我到今天早上都還沒看到。這個資源橫向可以檢討，但不要泛政治化。轄區在網路上是可以查出來的，但是服務態度是各轄區負責。

管轄區和總責任這是兩回事，比如警政署長是總責任，但刑案發生台北或高雄當然由當地負責，有時警政署長治安不好都要下台，但第一線也要負責，不要因為政治就把制度扭曲，最近也講到政治任用說我不夠格，不夠格就不夠格我也沒話講，但我自認全力以赴，我自認可以勝任。

本來很絕望，如果台灣這樣就完蛋了，我的民主竟然大家都可隨時來弄假的，把人家的照片改了多可怕，但這幾天慢慢看，發現他們內部也有檢討，後來有了限制了700次才能發文，抓出來的也是他們，偽造我的講話是中國電腦簡轉繁的特有的幾個字，我們怎麼會知道，還有那個照片是我們自己找出來的，戴著安全帽的鏡頭，外界認為那是我去救災，好像很有說服力，但事實我也沒戴，那是火力發電廠，他從錄影定格，做假消息很用功，去打工也有錢賺，這種行為要譴責，我也很猶豫要不要追訴，但傷人傷到一個程度，蘇處長面對屬下面對我，說我推給他，他在日本這麼久有日本的精神，我想他不是那種讓長官委屈，自己高興的人。

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