謝長廷：9/4雖公告休假 但救災和僑務並沒有停

2018-09-19 18:06

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。謝長廷也指出，大阪辦事處9月4日公告休假一事，引起很大誤會，其實他們並沒有休假，救災和僑務並沒有停下來，只是暫停領務作業，卻遭外界強烈攻擊。謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。以下為記者會逐字稿：

假新聞的事情，如果這個沒有處理，比如說人家罵我，你才是假新聞，你的存在本來就是假的，最後也是可惜，蘇處長過世日本新聞也有處理，他們不會把主觀的放在裡面，我至少看了兩則日本新聞，他們講說因為風災的事情被批判所以輕生，但是新聞最後都會講一句，中國大阪領事館派車去機場搶救這不是事實。他們很客觀都是有證據的。

選舉到了，可以像麥芽糖一樣一直糊，但要對假新聞做個釐清，不是說我不高興的事就是假新聞，也不是說講不正確的就是假新聞，但是把人家的照片、畫面變造，這當然是假新聞，這有什麼好辯護的，我覺得很奇怪，為什麼要對這種行為辯護，台灣就只有二種立場，另一個立場就是不會講自己是不對的。

這當然是不對啊，還有把代表處的畫面改成靈堂，還說誰叫你戀棧，這樣成理由嗎？我坦白說這是很惡劣的，對我個人我是不太講話，說我無能說我笨，我都這麼老了也不再考聯考，但講這樣的話我是沈默。我們希望更年輕的一代，比我們更聰明更有能力，這是台灣之福，我也不會生氣，但想想看這種行為是對的嗎？

一個外交官的死當然要有一些代價。

大阪蘇處長的善後是結束了，但這個事件有些善後還要再查，看有沒有做到。比如說9月4日公告休假，我認為引起很大的誤會，其實他們並沒有休假，我這次去才知道，領務是對外的。救災和僑務並沒有停下來。過程要了解一下，被攻擊的點。

電話也是要查一下，誰接的到底怎麼講。12點上下有1通電話，內容有接近，但又不太一樣，所以我們覺得奇怪，如果被誤導出來講一下就好，理論上是犯法，我是律師，不應該無限上綱去追究這些事情，我們也相信有些是被誤導，像有一位太太，我想是被誤導，她一直肯定說中國來接，也可能是他們導遊講的誇大。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

  • 圖為先前駐日代表謝長廷出示國人感謝代表處協助處理母親後事的感謝狀。（資料照）

    圖為先前駐日代表謝長廷出示國人感謝代表處協助處理母親後事的感謝狀。（資料照）

相關關鍵字： 中國 假新聞 台灣 日本 蘇啟誠 謝長廷