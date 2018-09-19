謝長廷：9/4雖公告休假 但救災和僑務並沒有停

2018-09-19 18:06

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。謝長廷也指出，大阪辦事處9月4日公告休假一事，引起很大誤會，其實他們並沒有休假，救災和僑務並沒有停下來，只是暫停領務作業，卻遭外界強烈攻擊。謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。以下為記者會逐字稿：

假新聞的事情，如果這個沒有處理，比如說人家罵我，你才是假新聞，你的存在本來就是假的，最後也是可惜，蘇處長過世日本新聞也有處理，他們不會把主觀的放在裡面，我至少看了兩則日本新聞，他們講說因為風災的事情被批判所以輕生，但是新聞最後都會講一句，中國大阪領事館派車去機場搶救這不是事實。他們很客觀都是有證據的。

選舉到了，可以像麥芽糖一樣一直糊，但要對假新聞做個釐清，不是說我不高興的事就是假新聞，也不是說講不正確的就是假新聞，但是把人家的照片、畫面變造，這當然是假新聞，這有什麼好辯護的，我覺得很奇怪，為什麼要對這種行為辯護，台灣就只有二種立場，另一個立場就是不會講自己是不對的。

這當然是不對啊，還有把代表處的畫面改成靈堂，還說誰叫你戀棧，這樣成理由嗎？我坦白說這是很惡劣的，對我個人我是不太講話，說我無能說我笨，我都這麼老了也不再考聯考，但講這樣的話我是沈默。我們希望更年輕的一代，比我們更聰明更有能力，這是台灣之福，我也不會生氣，但想想看這種行為是對的嗎？

一個外交官的死當然要有一些代價。

大阪蘇處長的善後是結束了，但這個事件有些善後還要再查，看有沒有做到。比如說9月4日公告休假，我認為引起很大的誤會，其實他們並沒有休假，我這次去才知道，領務是對外的。救災和僑務並沒有停下來。過程要了解一下，被攻擊的點。

電話也是要查一下，誰接的到底怎麼講。12點上下有1通電話，內容有接近，但又不太一樣，所以我們覺得奇怪，如果被誤導出來講一下就好，理論上是犯法，我是律師，不應該無限上綱去追究這些事情，我們也相信有些是被誤導，像有一位太太，我想是被誤導，她一直肯定說中國來接，也可能是他們導遊講的誇大。

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