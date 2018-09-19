駐日處負評灌爆急關評論功能？謝長廷：也是假新聞

2018-09-19 17:52

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰，謝長廷說，假新聞的例子很多，駐日處負評灌爆急關評論功能就是一例，代表處可以把GOOGLE的地圖網站關掉嗎？謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。以下為記者會逐字稿：

假新聞的例子很多，有一個新聞網說駐日代表處負評灌爆，深夜急關評論功能，這是出自新聞，這當然是假新聞，因為這是GOOGLE的地圖查詢功能，代表處有能力關掉它嗎？我們代表處可以把GOOGLE的地圖網站關掉嗎？

GOOGLE地圖評論在深夜關掉是事實，坦白講這是丟臉，因為GOOGLE的地圖網是給全球的人查詢我們的位置，大阪辦事處在哪裡，全世界都可以來查詢利用的，評論是要人家寫說地圖不對，差50公尺、巷子歪了，有人也可以說這家咖啡好喝，代表處服務不好也是可以，但是從各地、從中國灌來罵，GOOGLE可能發現電腦異樣，因為不是在這裡查詢，是藉這個地方來罵，所以他們就自動關閉。

我們有沒有那麼壞可以內部討論，不用給世界的人看，還寫了幾個連日本人也罵壞了，這個我們都查過的，我已經講了，查證時我們也不能去改掉它，他們以前也有批評，服務的案件很多，拿證件拿證照，要簽證，也有不給的，用罵的，但是我們都有查，查了發現沒有此事，但說我們關掉負評功能，這是假的。

再來說我們館長信箱上鎖，不讓人家投訴，這個檢舉信箱當然要上鎖，沒有上鎖誰都可以拿走，但是投書要投上面，有一個投入口，這樣也是被罵，罵的人爽就好，但我從蘇處長的心情來想，被罵的人怎麼面對他的家人，面對他的小孩，他的小孩去上學在學校怎麼見人，刻薄罵人猶勝刀割，罵完了才說我們沒有罵他，我認為這是沒有反省能力。

大阪災後我也有說過，這些都可以檢討。我認為這些案件，大阪要負什麼責任，哪裡要負責任，如果服務態度真的不好，那真的要負責任，但服務態度好不好，我有說過要查，主要是查有沒有人打電話去，有沒有人真的嘲笑、冷漠，這當然要查，因為我有講過，這種檢舉的事我們先信任檢舉人，但要究責當然要尊重公務員人權要查，大阪人員態度是不是不好，我們到現在還沒有查到。

蘇處長也一直認為那個有問題，但我們也不是完全沒有查到，我們也很謹慎，必須查明是惡意的還是感受，例如他根本沒有打這通電話，那就是惡意的，或是真有打電話，但並沒有做好服務，或是他主觀覺得很冷淡。

我是認為公務員要有同理心，也沒有錯，如果是惡意的還是要檢討。其實從這件事情也有看到應該給予肯定的，如果照他講說12點半打電話，還打得通，那表示我們12點半還拿著緊急電話，為什麼沒有人肯定。

再說，那個緊急電話是用於車禍、重病、被逮捕這類急救用的，本來就不是用來找住宿用的。我們也沒有去講這個，但是還是要查當天晚上是誰接的，有沒有接，從這裡查起，駐日代表處那幾天有查到6通電話，都有通聯記錄，都不是在那個時間。

但大阪沒有保留通聯記錄，因為後來太多了，後來都是大罵啦，所以就把之前的記錄蓋過去了，這點也是蘇處長很懊惱的地方，沒辦法再追蹤，只能憑那個拿電話的人當時的印象，他是說有1通網路電話，因為有5個字，未登記什麼東西，浮出來的不是電話號碼，當然要查，如果有通聯記錄要查，這人是在日本嗎？還是在中國或是台灣。所以事情至今還沒結束。

如果不是惡意的我們也不會追究，如果他們說是感受，我們也不會追究。因為有好幾個我看都是學生，但如果是惡意的、配合的，像第一篇的IP是在北京，這顯然是惡意，後來又有兩篇的IP，一個是在日本，一個是在台灣，這個我們要進行了解。

因為如果被困心情當然值得同情，講過份一點我認為也可以體會，但如果不是，人根本就不在那裡，寫這些是相當惡意的。而且可能性很大。

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