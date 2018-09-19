謝長廷：若無能力分辨假新聞 台灣自由體制會崩潰

駐日代表謝長廷表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。（資料照）

2018-09-19 17:40

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。以下為記者會逐字稿：

大阪辦事處蘇處長輕生的事情，我們感到相當的悲痛，這段時間本來有預定15日在大阪舉辦5個處的共同溝通和檢討會，雖然這項會議已取消，但是善後的事情我一直都在大阪，現在告別式已結束，他們的親屬來我有見到面，把遺物和事情都做了善後的處理。

因為擔心大阪士氣低落會影響服務的水準，所以我18日早上接近中午我有去大阪辦事處，聽取大家的意見，跟大家溝通表示勉勵，因為這段期間他們的壓力真的是很大，再加上處長的過世，他們的心理上有相當的創傷，但還是有些事情要處理。

例如大阪現在沒有處長，本來就沒有副處長，所以這兩天想安排這裡的人去支援，因為接下來有雙十國慶，他們在10月5日舉辦，到底要怎麼處理，誰去主持，有很多善後的事情。

對於蘇處長的死因，大家有很多的揣測，我講話都會被認為在帶風向，我在臉書已經講了，每一個人都有他的看法，有些人是出於想像，有些人是跟他談話，看他的遺書，或是看他最後的行蹤，我認為還是因為相當大的，在這種批判和壓力之下，選擇輕生這條路。

有些事情其實我，在這些災害發生後，有人說我神隱，其實我是沒有講話的，因為大家都在救災，我在6日下午有一則臉書，我已經講得很清楚了，因為此事有些國人很憤怒，受到消息、新聞批判的影響，所以我說這把憤怒的火衝著我沒關係，但我已有講這是假新聞。

什麼是「假」，他們（中國）有車子去怎麼會假，大家都會講你沒有做事，人家有做事，為什麼是假，這個問題出在說，從關西機場把人救出來，這叫救人救困，離開了關西機場，每個人都可以選擇去什麼地方，當然有車子來載是比較方便，我上次也有說，搭人家便車要感謝，但是無限上綱這是假新聞。

我發現包括中國大阪領事館他們的網站，一直在強調「給力」，尤其他們的網友一直在講「祖國有力」，「台灣人不照顧，我們來照顧」，這是給大阪辦事處最大的打擊。

因為我們長年以來就是在比較，雖然台日沒有邦交，而且我們人也比較少，我們全力在做好外交的工作，所以那時我已經講這是假的，他們從機場救人絕對是假的。有人會說人家派車你怎麼沒有派車，這點我也講說可以檢討，這本來也是我們15日要檢討的，這其中牽涉自由行旅客的問題。

他們派15輛車主要是他們有旅行團，他們要去接團客，經查證我們並沒有旅行團困在機場，本來我也不太敢確定，後來確定我們是提早離開的，並沒有團客困在那裡，但是我們還是有人困在那裡，就是自由行的人，所以這是我們的課題，這次去北海道也看出別人怎麼做，自由行是沒辦法掌握的，這也是我們未來的課題，問說你們怎麼沒有派車，我們沒辦法派車去救誰，因為自由行的人要去哪裡我們也不知道，多少人也不知道，這是我的想法，歡迎大家來建議究竟要怎麼做，如果發生同樣的問題該怎麼做。

至於現在還有人在講中國有進去交涉，那其實也都是假的，因為根本不能進去，那個橋是只能出不能進，所以是不能進去的，所以沒有說什麼他們進去交涉，這其實都是假的，因為他們有旅行團當然就有導遊、團長，他們在那裡可以指揮，排在一起，如果我們有旅行團也可以這麼做，那跟領事館派車是無關的。

我這次也去了泉佐野，我也看了照片比照真實的地方，也比照了網路講的地方，蘇處長一直耿耿於懷說那不是事實，到底車子是停在哪裡，後來他們公布的幾張照片也是假的，時間都不對，說在泉佐野也不對，這些都已過去了，台灣如果對假新聞假消息沒有分辨的能力，我們的社會，不只是政府，對台灣的自由體制，我認為會崩潰的，這才是我們擔心的。

蘇處長一生從事對日工作，這些工作我們應該把它做好，這才對得起他。他所遺憾的，哪些不應該是他負責的，他被人家冤枉的，我們替他找出來，洗刷，我認為這才是還他一個公道。

但是我們做為代表處來講，也不能因為一個人的犧牲，所以對這次的事情都沒有檢討，我也歡迎各界提意見，這些我都有錄下來，但是主觀上的評價，每個人都有主觀，說我不適任說我無能，這個都無所謂，我都可以沈默，但你要講具體，可以問我還有哪些是假新聞，哪些是假消息，那是我可以講的，如果我講的有不對可以指正，說我沒有負責沒有擔當，那我該擔什麼，哪一件我要擔什麼，你們批評的幾百件，我到底要擔什麼，一件一件講，我可以接受你們的質問。

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