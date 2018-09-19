追查假新聞 謝長廷：一定要替蘇啟誠洗刷冤屈還他公道

2018-09-19 16:39

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，並以重拳打擊我國駐日單位，造成大阪辦事處處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷19日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。謝長廷還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。

至於他的進退問題，謝長廷表示，這個時間他不會談進退問題，因為這次來反對他、叫他下台的，寫簡體字的，也就是設籍在中國的佔了五分之一到四分之一，有必要把此事釐清。

對於蘇處長的尋短的原因，謝長廷表示，各方有很多的揣測，每一個人都有他的看法，有些人是出於想像，有些人曾跟他談話、看過他的遺書，或是從他最後的行蹤進行研判，但謝長廷認為，相當大的原因是在這種批判和壓力之下，蘇處長選擇了輕生這條路。

謝長廷強調，蘇處長一生從事對日工作，這些工作我們應該把它做好，才對得起他。他所遺憾的，哪些不應該是他負責的，他被人家冤枉的，我們替他找出來、洗刷，這才能還他一個公道。

蘇處長生前曾連絡台僑侓師尋求法律協助，以追求製造假新聞的人，謝長廷表示，網路上散布大阪辦事處人員電話應對態度不佳還冷言嘲笑，但事後進行調查，至今還沒有查到辦事處人員態度不佳的事證。

但這並不是完全沒查到什麼，謝長廷透露，據負責接聽緊急電話的人員的證詞，當天深夜有一通沒有顯示號碼的電話，很可能是網路電話，謝長廷強調，這通電話當然要查，如果有通聯記錄就一定要查，這人是在日本嗎？還是在中國或是台灣，所以事情至今還沒結束。

謝長廷也指出「批踢踢」上最早出現的三篇惡意貼文，事後查證第一篇的IP設於北京，第二篇在日本，第三篇則在台灣，對此，他們也要進行了解。謝長廷表示，如果被困在機場的人，講過份一點他認為也可以體會，但如果不是，人根本就不在那裡，寫這些是相當惡意的，而且可能性很大。

這次關西風災後假消息和假新聞充斥，其中有人截取民視新聞畫面，將謝長廷視察火力發電廠的照片移花接木為此次救災的畫面，並打上字幕「就算大阪辦事處死光了，我也不辭職」的字眼，民視已決定向涉嫌侵權的楊姓女子提告求償。謝長廷還指出，網路還有人散布了將駐日代表處打上「靈堂」字眼的照片，這些都是很惡劣的的行為。

蘇啟誠輕生後，謝長廷在第一時間即趕赴大阪協助家屬處理後事，十八日也前往大阪辦事處勉勵辦事處裡的員工，謝長廷表示，這段期間他們的壓力真的是很大，再加上處長的過世，他們的心理上有相當的創傷，但還是有些事情要處理。

其中包括，大阪辦事處暫時將由該處一名資深組長暫代副處長職務，近日也將建議外交部由兩名駐日副代表中安排一名前往支援，謝長廷表示，因為下月五日大阪將舉辦國慶酒會，該如何處理、由誰主持，有很多善後的事情要做。