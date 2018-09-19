薩克思：轉型正義使民主強韌 國家持續向前行

南非前大法官薩克思（圖）指出，推動轉型正義機構必須有紀律，減少政治利益介入轉型正義的推動帶來的風險。（中央社）

2018-09-19 18:08

〔中央社〕首屆唐獎法治獎得主、南非前大法官奧比．薩克思指出，推動轉型正義，受害者苦難獲得社會認知，加害者也有承認錯誤的機會，國家才能建立強韌的民主，持續向前行。

薩克思（Albie Sachs）一生致力推動南非民主轉型、建立憲政秩序，在南非前總統曼德拉簽署新憲後擔任憲法法院法官。

他18日在國家人權博物館紀念世界人權宣言70週年的活動發表演說，並與媒體、學者對談，分享南非推動轉型正義的經驗。

曾多次訪台的薩克思對台灣有若干了解，他對日前促進轉型正義委員會風波沒有太多評論，但仔細說明南非推動轉型正義機構「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission，TRC）的組成、運作、為南非帶來的貢獻及仍存在的問題，供台灣思考。

南非TRC處理1948年至1994年間執政的國民黨實施種族隔離制度，以及現在的南非執政黨「非洲民族議會」在1980年代推翻白人政權、爭取解放時期的不正義歷史。

薩克思強調，對於刑求、人權侵犯、種族歧視等問題，TRC及成員是無法中立的，一定有立場，但很重要的是要「公正」（impartial），要聽每個人說法，仔細衡量，在當事人沒有機會講話前不能有定論。

他表示，南非聖公會前總主教屠圖是很優秀的TRC主席，其餘成員都具公信力與代表性，反應出南非的多元性，沒有政治色彩強的人。

他說，促轉機構的運作非常困難，一方面因議題本身很難處理，一方面必須客觀，但它的成員也是人、是社會的一部分，因此，必須要有「紀律」，「短期的政治利益是不被允許的」，促轉機構不能譴責在野黨過去所做錯的事，在野黨也不能譴責因促轉機構推動轉型正義，讓他們難堪就譴責促轉機構，該機構的運作必須盡量減少這些風險。

薩克思說，南非的TRC成立後，屠圖到全國各地聽受害者說他們的故事，也舉辦會議讓受害者與加害者對話，並且有電視轉播。在其他國家，促轉機構或者是譴責過去統治者的工具，或者只是出版文件紀錄或報告，但TRC是用與社會、人民連結的人性方式，從不同的觀點處理過去不正義的歷史，從人民的經驗與對話中還原歷史真相，這具有重要的意義。

談到台灣，薩克思說，與他過去的認識比較，威權時期侵犯人權造成的痛苦仍然有相當程度的存在，但已經逐步在消減中，然而台灣社會對於相關議題也多了不確定感。

但他認為，台灣也有強韌的民主制度，且已經發展出關心國家、人民的文化，很多方面都有很大進展，當然也有挑戰，例如（有人認為）「婚姻平權怎能靠公投決定，這是不是一種退步？」但過去都還沒有公投制度。

與其他威權轉型國家不同，台灣的轉型正義起步晚。薩克思說，這要看怎麼推動，處理歷史傷痛不嫌晚，受害者、他們的後代還在痛苦中，這段歷史必須被認知，過去錯誤造成的後果必須被糾正，如果不做，可能重蹈歷史覆轍或出現更糟糕的歷史。

被問到最近台灣促轉會相關爭議時，薩克思說，過去的歷史如果因今天的政治衝突而無法還原，將非常遺憾，「轉型正義是讓台灣成為更好國家的機會」。

薩克思說，南非的轉型正義沒有採除垢制度，有很實際的理由，白人當時是公務體系主力，同時也需要掌握軍權的非洲民族議會支持才能推動選舉，但不只這些，更重要的是要建立一個族群平等生存的國家，這在過去是無法想像的，「我們要前進、要超越」。

他說，南非也討論過除垢，全面的除垢制度也有缺點，以東德為例，在共產黨統治下，很多人為了有工作而入黨，而他們在職務上是盡力減輕東德共產黨對人民的壓迫。

曼德拉領導的非洲民族議會在1994年大選前就決定，當選後要推動轉型正義，與當時的總統、國民黨黨魁戴克拉克推動特赦，以換取加害人軍警特務說出真相。

參與草擬新憲法，賦予轉型正義法源的薩克思說，推動轉型正義不在報復仇恨，而是建立在和解的精神、以及「人飢己飢、人溺己溺、承認對方人性」的這種非洲哲學觀「Ubuntu」的價值上，這也成為南非憲法相關人權條款的基礎。

今年83歲的薩克思在1988年時幾乎喪命，當時南非政府的特務在他車底下放置炸彈，他失去右手臂，左眼也因此失明。他曾說，當南非實現民主、自由與法治，他的手臂上也會長出玫瑰和百合，達成這些理想，建立人人平權的國家，這是他溫柔的復仇。

在演講中，薩克思提到對他執行暗殺任務的特務（亨利）來找他的經過。薩克思說，他跟亨利談話後請他到TRC說出一切，後來亨利遇到他，直接叫他奧比，說已向TRC全盤托出。薩克思對亨利說，他沒有別的證據，但相信他，也和亨利握手，亨利離開時很開心。

薩克思說，這樣的過程，幫助了他自己，也幫助亨利，把亨利抓去關對他沒有幫助，他不想要亨利因過去的犯行受到處罰，「這無關處罰、無關忘記過去，而是記得過去，了解過去發生事，確保以後不再像過去一樣發生不道德的問題」。

薩克思指出，南非的TRC也受到很多批評，認為對白人太寬容，南非現在仍有很多問題，包括人口佔1成的白人擁有8成土地、貪腐等，尤其年輕人很不滿，他對此正面看待，年輕人的熱情讓老一輩感到很有希望，相信南非建立起來的強韌民主制度能解決這些問題。