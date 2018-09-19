喜樂島10月凱道促修公投法 民進黨：黨公職、候選人不參加

「喜樂島聯盟」10月將於凱道前舉辦「全民公投反併吞」活動，要求民進黨修正「公投法」，目標「獨立公投，正名入聯」，民進黨中常會今通過選對會提案，決議民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次活動。（資料照）

2018-09-19 16:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」10月20日將於凱道前舉辦「全民公投反併吞」活動，要求民進黨修正「公投法」，目標「獨立公投，正名入聯」。對此，民進黨中常會今通過選對會提案，決議民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次喜樂島活動。民進黨將另組成小組，與喜樂島共同討論相關議題。

民進黨發言人吳思瑤於中常會後轉述，選對會共同召集林錫耀會中表示，之所以有這個提案，是有地方黨公職反應此次，希望中央有明確立場。

選對會提案指出，「反併吞」的訴求本是台灣人民、政府與民進黨不變的信念。面對中國政府的強力打壓，民進黨堅決捍衛國家主權，絕不退讓。

選對會指出，喜樂島聯盟號召舉行「全民公投反併吞」，公開邀請民進黨公職參與。但次九合一大選，重點在爭取選民對民進黨地方施政政績認同、及對中央改革成果支持。當此關鍵時刻，任何可能模糊選戰焦點與執政理念、績效、成果的群眾運動，都會讓反改革者有機可趁，對民進黨選舉造成不利的影響。此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮。

選對會指出，該活動文宣指稱民進黨主導的公投法修正，是以「限制重大政治議題」阻撓公投。這樣的陳述與事實有嚴重落差，應予澄清導正。

選對會指出，為讓台灣社會可以清楚看到民進黨縣市首長的地方執政政績，與確保中央改革成果，不宜出現與當前政治改革基調偏離之議題與群眾動員活動。

中常委、總統府秘書長陳菊會中提醒，選前不要讓主軸失焦，無論如何要與喜樂島的朋友們表達溝通誠意，並提醒儘速成立小組進行溝通。